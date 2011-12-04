-Çağlayan: Suriye kendi halkını cezalandırıyor ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Suriye'nin Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını askıya almasını değerlendirirken, ''Suriye yönetimi kendi halkını, sanayicilerini, ihracatçılarını ve müteşebbislerini cezalandırıyor'' dedi. Çağlayan, yazılı açıklamasında, Suriye'nin 1 Aralık itibariyle Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını askıya aldığını açıkladığını, ancak henüz kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını kaydetti. ''Bu karar, Suriye yönetiminin ve onu etkileyenlerin kendi halklarını cezalandırmasıdır'' değerlendirmesinde bulunan Çağlayan, Suriye yönetiminin her türlü kararına rağmen, Türkiye olarak devletiyle, iş adamıyla, ihracatçısıyla, vatandaşıyla kardeş Suriye halkının yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. 2010 yılı itibariyle Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 1 milyar 844 milyon, ithalatının ise 663 milyon dolar olduğunu kaydeden Çağlayan, Suriye'den yapılan ithalatın, Türkiye'nin toplam ithalatının sadece binde 3'ü olduğunu, Suriye ise toplam ithalatının yüzde 10,6'sını Türkiye'den karşıladığını belirtti. Böylesine Türkiye'ye bağlı bir ekonomide STA'nın askıya alınmasının 'çarkların dönmesinde ciddi sıkıntı anlamına geleceğini' ifade eden Çağlayan, bunun da Suriye halkının cezalandırılması olacağını ifade etti. Bakan Çağlayan, Türkiye olarak Suriye yönetiminin halkına uyguladığı şiddet nedeniyle bir takım yaptırım kararları uygulamaya başladıklarını, 9 maddelik yaptırım kararlarının içinde Suriye halkını, sanayicilerini ve ihracatçılarını sıkıntıya sokacak, onların gündelik yaşamlarını sekteye uğratacak herhangi bir karar söz konusu olmadığını kaydetti. -Henüz resmi bildirimde bulunmadı- Suriye yönetiminin, 1 Aralık'ta STA'yı askıya aldığını açıkladı, ancak henüz kendilerine resmi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Zafer Çağlayan, açıklamasına şöyle devam etti: ''Bu Suriye yönetiminin ve onu etkileyenlerin; kendi halkını, Suriye vatandaşlarını ve işadamlarını cezalandırmasıdır. STA'nın askıya alınması demek, Suriye sanayisinin, ticaretinin ihtiyaç duyduğu ara malı fiyatlarının yükselmesi demektir. Zaten tedarikte sıkıntı çeken Suriye’nin ekonomik sıkıntılara daha fazla maruz kalması anlamına gelmektedir. Şu anda Türkiye Suriye'nin ara malı tedarikinde en önemli kapıdır. Çin'in 2011 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye ihracatının yüzde 70 oranında düştüğü dikkate alındığında, STA’nın askıya alınmasının Suriye ekonomisine büyük maliyetler getireceği ortadadır.''