Çağlayan: Suratımızda bir sivilce var

T24 - Ekonomi Bakanı Çağlayan, cari açığı sivilceye benzetti ve "Her güzelin bir kusuru olur" yorumunu yaptı.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, büyükelçiler konferansındaki konuşmasında cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Cari açığı sivilceye benzeten Çağlayan, "Tabii bizim de suratımızda maalesef bir tane sivilcemiz var. O biraz da sivilce, biraz da böyle apse yapmış durumda, o da bizim cari açığımız. E ne yapalım, her güzelin bir kusuru olur" dedi.



Çağlayan, cari açık konusunda ağzı olanın konuştuğunu, ama 'cari açığın nereden olduğu, nasıl olduğu' sorulduğunda kimsenin bir fikri olmadığını belirterek şunları söyledi: ''Geçen yıl Türkiye'nin ithalatı 185,5 milyar dolardı. 38,5 milyar dolar net enerji ithalatı yaptık. Türkiye mal ithalatı olarak 2010 yılında toplam 147 milyar dolar ithalat yaptı, 114 milyar dolar da mal ihracatı yaptı. Arada 33 milyar dolar var. Bizim mal ticaretimizdeki açığımız 33 milyar dolardı geçen yıl.''



İhracatta bu yıl rekor kırıldığını belirten Çağlayan, "Geçmişte "Türkiye hasta" diyenler, Allah onlara şifa versin, acil şifalar diliyorum, kendileri şimdi hasta. Türkiye aslında 8 silindirli, 300 beygirlik bir otomobil gibi. Ama otomobilin gideceği otobanlar düzenlenmemişti, kuralsız bir otobanda gidiyorduk. Ama bugün Türkiye artık gerçek gücünü, gerçek performansını göstermeye baktı" diye konuştu.



Çağlayan, 1915 olaylarına ilişkin yasa teklifini meclisinde kabul eden Fransa'ya ise tepki gösterdi. Çağlayan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "popülizm" krizine tutulduğunu, ancak bundan Fransa'nın zarar göreceğini savundu.





