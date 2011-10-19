-Çağlayan: ''Sözün bittiği yerdeyiz'' İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, ''Şimdi buradan tüm dünyaya haykırıyorum ve diyorum ki: Artık sözün bittiği yerdeyiz, herkes hak ettiği cevabı misliyle alacak. Biz teröre inat, Türkiye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat Türkiye'yi demokratikleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat halkın refahını artırmaya devam edeceğiz'' dedi. Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Ekim ayı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, herkesinin içinin kan ağladığını ifade ederek, ''Bugün aslında sözün bittiği yerdeyiz'' diyerek konuşmasına başladı. Hiçbir şeyin Mehmetçik'in, polisin ve vatandaşın canından, kanından daha önemli olmadığını ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Alçaklar dün Bitlis'te, bugün Hakkari'de ciğerimizi yaktılar ama şu bilinmeli ki; hiçbir şey bitmedi, daha yeni başlıyor. Şu da bilinmeli ki; bu kansızlardan bunun intikamı alınacak. Bunun hesabı soruluyor ve sorulmaya devam edecek. Bu kansızların, bu teröristlerin aslında istediği bizim morallerimizin bozulması, bizim korkmamız, hayatımıza ara vermemiz. Şimdi buradan tüm dünyaya haykırıyorum ve diyorum ki: Artık sözün bittiği yerdeyiz, herkes hak ettiği cevabı misliyle alacak. Biz teröre inat, Türkiye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat Türkiye'yi demokratikleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat halkın refahını artırmaya devam edeceğiz. Onlara inat Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu daha geliştireceğiz. Onlara inat ihracatımızı ve istihdamımızı daha fazla artıracağız. Onlara inat bu toplantıları yapmaya fazlasıyla devam edeceğiz. Biraz evvel Sayın Başkan (TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi) ile karar verdik. Şimdi size ve tüm Türkiye'ye bu kararımızı açıklamak istiyorum. Önümüzdeki hafta TİM Başkanımız, ben ve ekibim, İhracatçı Birlik başkanlarımızla birlikte Hakkari'ye gidiyoruz.'' Çağlayan, toplantılarına teröre inat devam edeceklerini, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında programlarını gözden geçireceklerini söyledi.