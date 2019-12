-ÇAĞLAYAN: SÖĞÜT YAPRAĞINDAN DÜDÜK ÇIKARIYORUZ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, orta vadeli programda belirledikleri 107,5 milyar dolar ihracat hedefine rahatlıkla ulaşılabileceğini belirterek, ''Her pazarın ihtiyacına uygun ürünler sunarak, söğüt yaprağından düdük çıkararak ihracatımızı artırıyoruz'' dedi. Bakan Çağlayan, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Son dönemde Almanya, Çin, ABD, Romanya ve Suriye'ye önemli ihracat artışı sağlandığını belirten Çağlayan, global krizde rekabet şartları değişirken hem ihracatın yüksek olduğu ülkelerde ihracat artışı sağlamayı, hem de yeni ülkeleri ihracatın yıldızı yapmayı hedeflediklerini belirtti. Dünya ticaretinden daha fazla pay almanın yollarını aradıklarını ifade eden Çağlayan, ''Bu, eksen kayması değil, ilköğretimde öğretilen ülkemizin jeopolitik konumunun en iyi şekilde değerlendirilmesidir'' dedi. İhracatçı Birliklerinin kayıtlarına göre; Temmuz 2010 ihracatının, Temmuz 2009'a göre yüzde 6 artarak 9 milyar 417 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Çağlayan, Haziran 2010'a göre de ihracatın yüzde 2,2 arttığını belirtti. TÜİK rakamlarına göre kesinleşen 6 aylık ihracatın, 2009 yılının ilk yarısına göre yüzde 14,9 oranında artarak, 54,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Çağlayan, açıklamasında şunları kaydetti: ''TÜİK'in 6 aylık kesinleşen ihracat rakamına Temmuz 2010 ihracatçı birlik kayıt rakamını eklediğimizde 7 aylık ihracatımızın 64,2 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Son 12 aylık ihracat rakamlarında ise 12 aylık ihracatımızın 110 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Bu da Orta Vadeli Programda belirlediğimiz 107,5 milyar dolar ihracat hedefine rahatlıkla ulaşacağımızın göstergesidir. Temmuz ayı ihracatımızın sektörel gelişimine baktığımızda, Temmuz ayı Birlik kayıtlarına göre, tarım ürünlerindeki ihracat artışı yüzde 10,7; sanayi ürünlerindeki ihracat artışı yüzde 4,5 iken, madencilik ürünlerindeki artış ise yüzde 32,1 seviyesinde olmuştur. İhracat içindeki ağırlıkları dikkate alındığında, Temmuz ayı ihracatımızda 2009 yılına göre yaşanan yüzde 6'lık artışa sanayi sektörünün katkısının 3,83 puan; tarım sektörünün 1,20 puan ve ihracatımızda görece olarak daha küçük bir paya sahip olan madencilik sektörünün ise 0,93 olduğu görülmektedir.'' -EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA- Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğunu, bu ülkeye olan ihracatın yüzde 17,3 artarak 1 milyar 27 milyon dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Çağlayan, Almanya'yı sırasıyla İngiltere (590 milyon dolar), İtalya (526 milyon dolar), Irak (525 milyon dolar) ve Fransa'nın (495 milyon dolar) takip ettiğini bildirdi. Geçen yılın Temmuz ayında 6'ncı sırada yer alan Rusya'ya ihracatın, Temmuz 2010'da yüzde 64,4 arttığını ve ihracattaki payının yüzde 2,7'den yüzde 4,13'e yükseldiğini belirten Çağlayan, aynı şekilde Almanya'nın payının yüzde 9,9'dan yüzde 10,9'a, Irak'ın payının ise yüzde 4,8'den yüzde 5,6'ya (değer bazında yüzde 24,2 artışla) yükseldiğini kaydetti. Çağlayan, her zaman güçlü pazarların başında yer alan Almanya'ya aylık ihracatın 1 milyar doların üzerine çıkmasının, bu ülkeye yıl sonunda 10 milyar doların üzerinde ihracat yapılacağına işaret ettiğini ifade etti. ABD'ye yapılan ihracatın kriz öncesi ekonominin büyüdüğü dönemde 2008 yılı Temmuz ayında 306 milyon dolar olduğunu, 2010 Temmuz ayında ise bu ülkeye ihracatın 329 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Çağlayan, ABD'de işadamlarıyla birlikte geçen hafta yaptıkları temasların ardından bu ülkeye yapılacak ihracatın da önemli oranda artmasını beklediklerini belirtti. Çağlayan, Romanya'ya 7 aylık toplam ihracatın geçen yıla göre yüzde 24 artışla 1 milyar 457 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, bu ülkeye otomotiv, konfeksiyon, kimya ve yaş meyve, sebze ihracatında önemli artışlar görüldüğünü kaydetti. Çin'e olan ihracatın yedi aylık dönemde 1 milyar 263 milyon dolar seviyesine ulaştığını, bu değerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 daha fazla olduğunu ifade eden Çağlayan, şu bilgileri verdi: ''2009 yılında ilk yedi aylık dönem ihracatımızda 25. sırada bulunan Çin, bu dönemde 15. sırada yer almaktadır. Ortaya çıkan bu gelişme Çin'in ihracatımızdaki sıralamasının olumlu seyrinin yanı sıra şimdiye kadarki ihracatımızdaki en yüksek seviyeyi işaret etmektedir. Her pazarın ihtiyacına uygun ürünler sunarak, söğüt yaprağından düdük çıkararak ihracatımızı arttırıyoruz. Bunun en güzel örneği de Çin'e olan ihracatımızdır. Tavuk ayağını Çin'e göndererek ihracatımızı arttırıyoruz. Bu 7 aylık dönemde geçen yıla göre fındık ihracatımızdaki artış yüzde 23 düzeyindedir. Bunun gibi madencilik, kimya, makine, otomotiv, tekstil gibi sektörlerde de geçen yıla göre önemli artışlar görülmektedir. Geçen yıl 7 aylık ihracatımızda 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 16 iken bu dönem 20 olmuştur. Bu dönemde geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz 16 ülkede sağlanan ihracat artışı 3,6 milyar dolardır. Geçen yıl ihracatımızda önemli bir paya sahip bu ülkelerde ihracatımız artarken bu yıl Çin, Libya, İsrail, Belçika ve Suriye de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasında yer almıştır. Hem ihracatınızın en yüksek olduğu ülkelerde ihracat artışı sağlamaya, hem de yeni ülkeleri ihracatımızın yıldızı yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca diğer ülkelerde de daha fazla pay almanın yollarını arıyoruz. Güçlü olduğumuz pazarlarda daha fazla ihracat yapmanın yollarını ararken yeni pazarlarda da tutunmanın, güçlenmenin çabasındayız. Bu gelişmeler, eksen kaymasından değil ilköğretimde öğretilen ülkemizin jeopolitik konumunun hükümetimizce en iyi şekilde değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. İhracatımızdaki bu gelişmeler başta ihracatçılarımızın girişimleri olmak üzere hükümetimizin sağladığı siyasi ve mali istikrarın yanı sıra gerek ticari ve gerek politik diplomasının başarıyla bütünleşmesinden kaynaklanmaktadır.''