-Çağlayan SODES'in önemini vurguladı MERSİN (A.A) - 17.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen 25 proje sayesinde Mersin'in sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm sağlanacağını, bu projeler için 3 milyon 400 bin TL'lik kaynak aktardıklarını bildirdi. Çağlayan, Mersin İl Özel İdaresi'ndeki SODES projelerinin tanıtımında yaptığı konuşmada, Mersin'in yıllardır ihmal edildiğini savunarak, hayata geçirecekleri projeler sayesinde kenti önemli bir merkez yapacaklarını söyledi. Mersin'in tüm hizmetleri hak ettiğini ifade eden Çağlayan, ''Anadolu ile Akdeniz arasında Ro-Ro seferlerini başlatacağız. Mersin, ticaret, turizm gibi önemli alanlarda gelişirken, işsizlik sorununun çözümüne de önemli katkı sağlanacak'' dedi. Mersin'in işsizlik konusunda kaderinin her geçen gün değiştiğini vurgulayan Çağlayan, işsizlik oranının 17-19'lardayken, bugün tek haneli noktaya geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Mersin'imize daha fazla iş, daha fazla aş sağlamamız gerekiyor. Alt ve üst yapı yatırımları ile Mersin'i Çukurova'nın marka şehri haline getireceğiz. Yapılan yatırımlar iş ve aş olarak dönecek. Mersin'in kasasına girecek. İnsanlar çalışacak. Önemli katkılar sağlayacak. Yapacağımız her yeni işle Mersin'i yeniden yaratacağız.'' Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve hükümetin de önem verdiği SODES sayesinde herkese daha iyi yarınlar sağlandığını belirten Çağlayan, ''Bu yıl ülke genelinde itibariyle bin 660 proje, 200 milyon TL'lik kaynakla destekleniyor'' diye konuştu. Çağlayan, işsizlik meselesinin sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin problemi olduğunu vurgulayarak, ''Bu sorunun temelinde mesleksizlik var. Bu konuda önemli çalışmalar yapacağız. SODES'de görevli arkadaşlarımız da konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Arkadaşlarımız adeta hap gibi bir program yapıyor. Yutulduğu zaman da tesirini gösterecek. Bu önemli projeler, İnşallah Mersin'e vitamin etkisi yapacak'' diye konuştu. SODES kapsamında Mersin'de de 25 projenin desteklendiğini, bunlar için 3 milyon 400 bin TL kaynak aktarıldığını anlatan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Bu kaynakla yaklaşık 42 bin vatandaşa ulaşılacak. Projeler, Mersin'in sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm olacak. Mersin'in bir an önce hakkettiği yere gelmesi gerek. Mersin'in Singapur veya Hong Kong olması için hiç bir engel veya eksiği yok. Sadece çalışması, üretilmesi ve desteklenmesi gerekir. Biz bundan sonra en az sizler kadar Mersinli olup, bu kent için güç birliği yaratacağız.'' Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Mersin'in sahip olduğu zenginlikleriyle, Türkiye'nin her bölgesinden göç alan ve bununla zenginleşen bir şehir olduğuna dikkati çekti. Mersin'in çok yakın bir gelecekte marka bir kent olarak tüm dünyaya adını duyuracağını aktaran Güzeloğlu, ''Mersin, giderek artan nüfusuyla, daha iyi bir yaşam arzusuyla göçler alan büyük bir şehirdir. Göçle yeni gelen insanlara istihdam gerekiyor. Bu konuda da ilk önce temel beceriler, onları yaşama gücü verme ve yarına güvenle mutlu olarak bakmalarını sağlama devlet olarak en temel önceliğimiz ve ödevimizdir'' görüşüne yer verdi. Vali Güzeloğlu, Mersin' SODES sayesinde alt yapı sorunlarının çözülmesinde çok büyük aşama kaydedileceğini sözlerine ekledi. Bakan Çağlayan ve Vali Güzeloğlu, konuşmaların ardından gündeme gelen 25 projenin anlaşmalarını imzaladı.