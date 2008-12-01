Çağlayan: Riskli sektörler izleniyor

AKP’nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında, Sanayi Bakanı ve Ticaret Zafer Çağlayan, kriz ortamında riskli tüm sektörlerin izlendiğini açıkladı. Buna göre sektörlerin il bazında analizleri yapılıyor.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Kızılcahamam kampında girişimci bilgi sistemi ve sanayi stratejisi belgesi konusunda ayrıntılı sunum yaptı.



Çağlayan, Türkiye’de 3 bin 800 sektörün ana unsurlarını barındıran 224 sektöre yönelik analizlerin değerlendirildiğini kaydetti. Sunumda:



Kur, finansman riski, dış ve iç pazar daralmasıyla krizden etkilenecek sektörler ve kentler hakkında bilgi verildi.

Kısa vadede 10 riskli sektör olduğu, otomotiv ve gemi sektörü risk grupları arasında yer aldığı belirtildi.

Reel sektörün borçluluk oranın %56 olduğu belirtilerek dünyada bu oranın %50 olduğu ifade edildi.

2007’de reel sektörün 800 milyar YTL borcu olduğu kaydedildi.

2 milyon 10 bin 377 işletme incelenerek, 2007 yılında 1.7 trilyon YTL ciro yapıldığı bildirildi. 98.7 milyar YTL karlılık oranın ise 2 milyonun üzerindeki şirket arasında, yatırımı büyük olan 1546 firma tarafından 50 milyar YTL’sinin alındığına dikkat çekildi. Tablodaki dengesizlik nedeniyle büyük ölçekli sanayi şirketlerinin yaratılması gerektiği vurgulandı. İç pazarı canlandıracak önlemlerin hızla alınması gerektiği vurgulandı.



Toplantıda ayrıca 31 Aralık’ta 51 kente verilen teşviğin son bulduğu hatırlatılarak, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2009’da sektörel bölgesel büyük projelere yönelik teşvik hazırladığı belirtildi.

