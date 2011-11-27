-Çağlayan: ''Pasta küçülüyor, müşteri sayısı artıyor'' MERSİN (A.A) - 26.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Avrupa'nın yaşadığı kriz Avrupa ekonomisinin küçülmesine dolayısıyla Avrupa'da iş yapanların tüm dünyanın pazarlarına daha agresif saldırması sonucunu ortaya çıkardı. Pasta küçülüyor, pay almak isteyen müşteri sayısı artıyor. Şimdi bizim yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapmamız gerekiyor'' dedi. Bakan Çağlayan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ile KOSGEB İşbirliğinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Konferans Salonunda düzenlenen ''Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'' sertifika töreninde, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı anlattı. Çağlayan, 2008 küresel krizinin dünyanın aklını başına getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Dünya ters döndü. Bugün Avrupa ticaretinin yüzde 65'ini kendi içerisinde yapıyor. AB'nin kendi bünyesindeki cirosu 100 lira ise bunun 65 lirasını kendi içinde yapıyor. Avrupa'nın yaşadığı kriz Avrupa ekonomisinin küçülmesine dolayısıyla Avrupa'da iş yapanların sizlerin ve bizlerin, tüm dünyanın pazarlarına daha agresif saldırması sonucunu ortaya çıkardı. Pasta küçülüyor, pay almak isteyen müşteri sayısı artıyor. Dün bugünden daha kolaydı, ama yarın bugünden daha zor olacak. Giderek rekabet şartları değişiyor. Şimdi bizim yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapmamız gerekiyor. Bizim en büyük özeliğimiz beşeri sermayemiz. Rekabetin şiddeti ve şartları, ülkelerin ekonomik davranışları değişti. Ekonomik sistemler değişti. Şirketlerin iş yapma biçimleri usulleri değişti. Bırakın bunları balıkların bile huyu değişti. Nasıl değişti diyeceksiniz. Eskiden büyük balık küçük balığı yutardı. Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Bu nedenle çok hızlı olmamız gerekiyor. Kendimizi bu rekabet şartlarına entegre etmemiz gerekiyor.'' Rekabetin değişen şiddeti ve şartları, biçim ve usulleri karşısında daha fazla girişimci, daha verimli ve daha kaliteli yatırımlar yapılması için önemli bir teşvik yasası için çalıştıklarını anlatan Çağlayan, ''Bugün Türkiye'de müteşebbislerimizi daha verimli alanlara yöneltmek için önümüzde bir kılavuz var'' dedi. Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'nin sanayi envanterini tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Gördük ki o günün şartlarında özel sektörde ve ticarette 2 milyon 10 bin 394 firma vardı. Adını sanayi envanteri olmaktan çıkardık, girişimci bilgi sistemi koyduk. Şimdi tüm planlarımızı ithalat yaptığım malların üzerine yapacağız. Bunu yaparken bölgesel teşviklerimiz olacak, proje bazlı teşviklerimiz olacak. Bunun dışında öyle projeler öyle sektörler var ki, ister Mersin'de ister Kars'ta Muş'ta, ister İzmir'de Tekirdağ'da, ister Antalya'da olsun en yüksek teşvikleri alacak. Benim ülkemin buna ihtiyacı var. Artık bizim gerişimcimizin önünde yol haritası var. Teşvik politikası yaparken de bunlara bakacağız.''