-Çağlayan: Paniğe gerek yok İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "serbest dalgalı kur rejimi yaşayan ülkemiz de dolarda bu gelişmelerden öyle veya böyle etkileniyor, etkilenmektedir. Ancak Türkiye açısından panik oluşturacak, herhangi bir sıkıntıya sokacak durum mevcut değildir" dedi. Çağlayan, İstanbul Finans Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, dolardaki dalgalanmaya ilişkin sorular üzerine, hükümet olarak kur rejimini çok net şekilde belirlediklerini, Türkiye'nin serbest dalgalı bir kur rejimine sahip olduğunu söyledi. Uluslararası konjonktürel gelişmeler, özellikle Avrupa'da yaşanan gelişmeler, Yunanistan'ın borç yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği, borç yükümlülüklerini yerine getiremezse Yunanistan'ı geçmişte finanse etmiş, elinde çok önemli Yunanistan'ın kamu kağıtlarının bulunduğu ülkelerde olabilecek bazı ekonomik gelişmeler dikkate alındığında Avrupa'nın ve dünyanın içinde bulunduğu ortamda ciddi sıkıntılarla karşıya karşıya olduğunun görüldüğüne dikkati çeken Çağlayan, şöyle konuştu: ''Böyle bir ortamda da dünya ekonomisinin önemli bir oyuncusu olan, küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin tabii ki ekonomik değerlerinde zaman zaman dalgalanmalar olacaktır. Serbest dalgalı kur rejimi yaşayan ülkemiz de dolarda bu gelişmelerden öyle veya böyle etkileniyor, etkilenmektedir. Ancak Türkiye açısından panik oluşturacak, herhangi bir sıkıntıya sokacak durum mevcut değildir. Türkiye, stabil bir şekilde seyrine devam etmektedir. Bu konuyla ilgili gerektiğinde müdahaleyi yapacak olan kurullarımız, kurumlarımız iş başındadır. Gerek Merkez Bankamız, gerek BDDK bu konuda alınabilecek tüm tedbirleri gerektiği hallerde, gerek gördüğü hallerde alıyor, almaya devam ediyor. Bu çerçevede benim özellikle vermek istediğim mesaj; kişilerin, vatandaşımızın, sanayicilerimizin borçlanmalarını, mutlaka gelir çeşidine göre yapması, gelire göre borçlanmasını gerçekleştirmesidir. Bu, ekonominin temel kuralıdır. İster şahıs olsun, ister aile bütçesi olsun, ister şirket bütçesi, ister devlet bütçesi... Mutlaka girdiye göre siz çıktılarınızı ayarlamak durumundasınız.''