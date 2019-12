-ÇAĞLAYAN: ÖZEL SEKTÖRÜN BAŞARISI MERSİN (A.A) - 01.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mayıs ayında ihracat rakamlarına ilişkin, ''İhracattaki artış, ithalat lobisini ve faizden gelir elde edenleri sevindirmese de ben sizleri yürekten kutluyorum. Sağ olun. Bu başarı sizlerin başarısı. Özel sektörün başarısıdır. Hükümet olarak bizim yaptığımız sizin önünüzdeki çer çöpü temizlemek ve sürat yapabileceğiniz otobanı hazırlamaktır'' dedi. Bakan Çağlayan, Mersin'de bulunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, açıklanan rakamlara dikkati çekerek, bu rakamların Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğine işaret edilebileceğini anlattı. Bu rakamlara bakıldığı zaman Türkiye'nin her ay 2 milyar dolarlık ihracat artışı yakaladığının görülebileceğini ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu ayın diğer aylardan farklı bir özelliği var. Artık rakamlar 11 milyar doların üzerine çıkmıştır. Önceki aylarda 10 milyar dolar seviyelerinde seyrederdi. Bu da yıl sonunda yeni bir ihracat rekoru yakalayabileceğimizi gösterir. Artık 127 milyar yerine 135 milyar dolarlık ihracat yakalayacağımızı gösterir. Bu da gösterir ki dünyada çok önemli bir değişiklik olmazsa, Türkiye 2011 yılında yeni bir rekora imza atacaktır. 2008 ihracat rakamını evvelallah Türkiye, yeniden aşacak ve 2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecek.'' Türkiye ihracatının ve ihracatçısının doğru yolda olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''İhracattaki artış, ithalat lobisini ve faizden gelir elde edenleri sevindirmese de ben sizleri yürekten kutluyorum. Sağ olun. Bu başarı sizlerin başarısı. Özel sektörün başarısıdır. Hükümet olarak bizim yaptığımız sizin önünüzdeki çer çöpü temizlemek ve sürat yapabileceğiniz otobanı hazırlamaktır. bu noktada yapmış olduğumuz seyahatlerin ortaya çıkarmış olduğu istikrarın ve güvenin getirdiği fırsatları çok iyi kullandınız. Biz size sadece pas attık, golü siz buldunuz.'' Son 12 aylık ihracatın 123 milyar doları aştığını hatırlatan Çağlayan, ''Biz ihracatı ne zaman açıklasak, bazıları çıkıp, ithalatı da açıkla ithalatı da açıkla diyor. Sanki saklıymış gibi davranıyor. Türkiye'nin enerji açığı ortadadır. Petrolün artması enerji ithalatımızı artıracaktır. Bunun dışında ithalattaki en büyük pay, ara malı ithalatı. Bunun nedenleri iyi analiz etmek lazım. Bekara karı boşamak kolay. Bazıları oturup, Türkiye ihracatçısını yok sayıyor. Onlar istediği kadar yok saysın ama Türkiye sizlerin farkında. Sizler, Türkiye'nin parlayan yıldızısınız'' diye konuştu. -CARİ AÇIKLA MÜCADELE- Türkiye'deki otomotiv sektörünün önemine işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ama şunu bilmenizi isterim ki otomotiv sektöründe mesela kauçuk ithal edilmek zorundadır. Bunları göz önünde bulundurursak, seçimden sonra Türkiye cari açığında çok önemli adımlar atacak. Bunda da teşvikler önemli rol oynayacak. Çünkü sektörleri ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Hazırlayacağımız yeni teşvik sistemini, cari açığı minimize eden bir yapıya kavuşturacağız. 500 sektörü tek tek inceledik ve her ilimizin dünyanın hangi ülkesine ihracat yapabileceğini ortaya çıkardık. Söylemek istediğim şu ki Türkiye'de ithalat yapılması gereken alanlarda dışardan ithalatı cazip olmaktan çıkarmak, yerli malı üretimini teşvik etmektir. Bugün itibariyle cari açıkla mücadele noktasında neler yapılması yönündeki çalışmaları büyük oranda tamamladık. Türkiye'de cari açığın tek ilacı da bu.'' Mersin'in ülke ticaretindeki önemine işaret eden Çağlayan, ''Mersin'in, ticaretteki önemini ortaya çıkarabilmesi için kolları sıvadık. Lojistik alanında tarihi değişimlere yaşayacağız. Mersin'in aktarma merkezi olma yolundaki başarısını hep birlikte çok yakın bir zamanda görebileceğiz. Zaten Mersin'in dünya ticaretindeki payı da her geçen gün artıyor. Rekabetçi avantajı nedeniyle Mersin'in ticaretin gelişmesinde önemli katkıları da olacaktır'' diye konuştu. Yakın bir tarihte ülke genelindeki ihracatçı birliğinin kurulacağını anlatan Çağlayan, savunma sanayi ihracatçı birlikleriyle sektöründe hızlı bir büyüme yakalayacağına inandığını belirtti. Ankara OSTİM'deki bazı firmaların da ihracatçı birlikleri çatısı altında toplanma yönündeki çalışmalarının tamamlandığını, 2 gün önce de konuyla ilgili talebin iletildiğini ifade eden Çağlayan, bunun ülkeye hayırlı olmasını diledi. -OTOMOTİV, İHRACATIN YILDIZI TİM verilerine göre, son 12 aydaki ihracat 123 milyar 193 milyon 791 bin dolar oldu. Mayıs ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 676 milyon 935 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 462 milyon 199 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 336 milyon 821 bin dolarla çelik ve 1 milyar 297 milyon 528 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Türkiye'nin, mayıs ayında toplam ihracatının yüzde 84,59'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 22,56 artışla 9 milyar 374 milyon 601 bin dolarlık, yüzde 12,49'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 23,93 oranındaki artışla 1 milyar 384 milyon 45 bin dolarlık ve yüzde 2,92'sini oluşturan madencilikte yüzde 4,27'lik azalışla 323 milyon 233 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 62,86 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,13 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 12,06'lık payla çelik ve yüzde 11,71'lik payla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 72,43 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerde gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 70,98 ile süs bitkileri, yüzde 66,01 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 41,23 ile halı takip etti. Gemi ve yat sektöründe yüzde 48,86'lık gerileme olurken, yaş meyve ve sebzede yüzde 15,01'lik, madencilik ürünlerinde yüzde 4,27'lik, tütün ve mamullerinde yüzde 1,68'lik düşüş yaşandı.