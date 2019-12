-ÇAĞLAYAN: ''OLAYLAR BİTİNCE DÖNECEKLER'' LİZBON (A.A) - 24.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Libya'daki olaylara ilişkin, ''Kimse Libya'daki işlerini bırakıp çıkmadı, olaylar bitince herkes işinin başına dönecek'' Portekiz'de temasları bulunan Çağlayan Libya'daki olaylara ilişkin ''bir balonun içinde havayı ne kadar hapsederseniz, bu insanlar da bu kadar hapsettiler. İnsanların dünyada gelişmeleri görmelerini engelleyemezler. Tunus'ta bu balon patladı. Bu da diğer balonlarını patlattı Mısır ve Libya bunun örneği. Halkın demokratik isteklerini,reform, refah taleplerini engelleyemezsiniz'' diye konuştu. Çağlayan, Libya'daki Türk firmalarının ulaşım imkanlarını, hangi firmanın elinde hangi araçların olduğunu, vatandaşların havaalanlarına, limanlara nasıl ulaştırılacağına ilişkin imkanların gözden geçirileceğini anlatan Çağlayan, bu verilerinin büyük kısmını çıkardıklarını bugün Libya konusunda yapılacak toplantıda da bunların tam olarak netleşeceğini ve bir durum değerlendirmesi yapılacağını söyledi. Libya'da 25 bin Türk vatandaşı bulunduğuna, istenirse bu vatandaşlarını tümünü Türkiye'ye getirebileceklerine işaret eden Çağlayan, şantiyesi, işi devam eden bazı firmalar da bulunduğunu bunların sorunun ise para ve yemek ulaştıramamak olduğunu ifade etti. -''KİMSE, LİBYA'DAKİ İŞLERİNİ BIRAKMIYOR''- Libya'da olup, ticaret müşavirliğine kayıt yaptırmayan vatandaşların bulunduğuna da dikkati çeken Çağlayan, vatandaşların gelip gelmeme tercihlerini onların taleplerine bıraktıklarını, dönmek isteyen ve Türk olan herkesi ülkeye döndürmeye çalıştıklarını kaydetti. Kimsenin Libya'daki işlerini bırakıp çıkmadığını, Libya'daki okul, hastane, iş merkezi, üst yapı gibi bir çok önemli hizmetlerin üstlenildiğini belirten Çağlayan, herkesin olaylar bitince tekrar işinin başına döneceğini söyledi. Kimsenin bireysel kriz masasının dışında bir tutum ya da davranış içine girmemesi gerektiğini ifade eden Çağlayan, Libya'daki olayları fırsatçılığa dönüştürmek isteyenlerin olduğunun hatırlatılması üzerine, böyle bir şeyi kimsenin yapacağını düşünmediğini söyledi. Çağlayan, ''Bu konuda fırsatçılık yapanların bu dünyada da diğer dünyada da yatacak yeri olmaz'' dedi. -KARSAN'IN ARAÇLARI NEW YORK'TAN SONRA RİO YOLLARINDA- Karsan firmasının New York için hazırladığı taksi projesine de değinen Çağlayan, ihalede en güçlü adayın Karsan olduğunu ve ister New York alsın, ister almasın Karsan'ın bu aracının Amerika'ya ve dünyaya girdiğini ifade etti. Araçların hem obezlerin, hem tekerlekli sandalyelilerin girebileceği teknik özellikte olduğuna işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Rio de Janeiro'da 2014'de olimpiyatlar var. Karsan bu aracın dış kaportası değiştirilerek, Rio'ya has model yapacak. Olimpiyatlar esnasında sporcuların, heyetlerin taşınmasında kullanılacak bir araç olması konusunda girişimler var. Bununla ilgili Brezilya'da temaslara başladık. 2014'te Rio'daki olimpiyatlarda bu araçların tercih edilmesi söz konusu olabilecek. Araç özelliklerinden dolayı birkaç kurum tarafından ilgi görüyor. Amerikadaki, Japonyadaki bazı finans kuruluşları tarafından aday gösteriliyor. New York'tan sonra bakarsınız bu oto artık Rio yollarında.''