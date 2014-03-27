Zafer Çağlayan: O paralarla tantuni dağıtacağım

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası görevinden istifa eden eskş Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu, sana buradan meydan okuyorum" dedi ve CHP liderini mahkemeye verdiğini ve kazandığı paralarla Mersin'de herkese tantuni dağıtacağını söyledi.

Çağlayan, Tarsus ilçesi Kavaklı ve Çağlayan mahallelerinde düzenlenen mitinglerde konuştu. Bu millet, 'öyle bir başbakanımız var ki, yedi cihan bir araya gelse onu yedirtmeyeceğiz' diyor" ifadesini kullanan Çağlayan, Türkiye'de yüz yılda bir gelebilecek bir liderin çıktığını bunun birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çağlayan, "Ya bu öyle biri ki çıkmış hükümetin icraatlarına, Başbakana, bize dil uzatıyor. Artık yedi cihan biliyor ki 17 Aralık'ta yapılan komplo adeta bu ülkenin birlik, beraberliğine yapılan komplodur. 17 Aralık komplosunun peşine takılmış, ondan medet umuyor" dedi.

Çağlayan, "Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundum. Mahkemeye verdim. Mahkemede kazandığım paralarla Mersin'de herkese tantuni dağıtacağım. Paraların bir kısmıyla da Tarsus'ta kerebiç dağıtacağım.

Çıkmış benim için diyor ki, 'bu bakan saat almış.' Bakın ben 7 yıldır milletvekili maaşımın tek kuruşunu almamış, her ay 100 öğrenciye burs verme şerefine nail olmuş bir kardeşinizim.

Kemal Kılıçdaroğlu, sana buradan meydan okuyorum. Yarın da buradaki meydan okumanın ekosunu duyarsın herhalde. Diyorum ki Kılıçdaroğlu, saat hediye alan da saat hediye veren de 'hediye saat aldı' diyen de alçaktır, namussuzdur, vicdansızdır. Bunlarda ne edep kalmış, ne ar kalmış. Akşama kadar yalan, dedikodu, iftira.

Dün çıkmış televizyonlara son derece garip, son derece tuhaf laflar ediyor. Aslında bunun şimdiye kadar yapmış olduğu gaflardan yeni bir film yapmışlar. Zannediyorum ki geleceğin en büyük komedisi Kemal Kılıçdaroğlu olacak."