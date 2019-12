-ÇAĞLAYAN: NOTUN DÜŞÜRÜLMESİ SÜRPRİZ OLMADI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunun düşürmesiyle ilgili ''Her şeyin bir ilki vardır. Beklenen bir şeydi, sürpriz olmadı'' dedi. Çağlayan, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile futbol takımını Bakanlıktaki kabulünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'deki borç krizinin ardından Avrupa'da daha derin bir krizin beklendiği ifade edilerek, hükümetin almayı planladığı ek önlemlerin olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Çağlayan, yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin iyi bir küresel oyuncu olduğunu vurgulayan Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları çalışmalar sayesinde, Türkiye'nin, ekonomik göstergelerini dünyada en iyi durumda tutan ülkelerin başında geldiğini ifade etti. 2009'daki küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisine ''teğet geçtiğini'' ancak beklenen yeni krizin teğetin ötesinde etkileyeceğini belirten Çağlayan, şöyle konuştu: ''Beklenen kriz, dış ticaretimizi bir parça etkileyebilir. Bu etkiyi önlemek adına önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yarın Güney Kore'ye gidiyoruz. Orada özellikle otomotiv alanında önemli görüşmeler yapacağız. Büyük otomotiv firmalarını Türkiye'ye yatırıma davet edeceğiz. Bu firmaların Türkiye'de yatırım yapmaları hem istihdama hem cari açığa olumlu katkı sağlayacak. Türkiye şu anda dünyada yatırım yapılacak en cazip ülkelerden biri durumunda. Yabancı yatırımı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor.'' Kabulün ardından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) katılacağını bildiren Çağlayan, EKK'da bugün Adalet Bakanlığının ve ayrıca piyasa denetim ve gözetimiyle ilgili kendi bakanlığının bir sunumu olacağını kaydetti. Merkez Bankası kararlarıyla ilgili olarak da Çağlayan, Merkez Bankası ve BDDK'nın regülatör kuruluşlar olduğunu belirterek, hem Merkez Bankasının hem BDDK'nın piyasalarla ilgili gerektiği zaman gerekli müdahaleleri yaptığını kaydetti. Bugün açıklanan sanayi üretim endekslerinde de artış olduğunu dile getiren Çağlayan, Türkiye'nin önünün açık olduğunu, ihracatta bu yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracaklarını söyledi. ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin sorulması üzerine de Çağlayan, şunları kaydetti: '' Her şeyin bir ilki vardır. Bu beklenen bir şeydi, sürpriz olmadı. Bu durumun ABD'de, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte, piyasalarda bir endişeye yol açacağını sanmıyorum. Ülkelerin borçluluk oranları şu an bir sorun olarak görülüyor. Yeter ki kredi derecelendirme kuruluşları, değerlendirmelerini doğru yapsın, düzgün yapsınlar.''