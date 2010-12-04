-ÇAĞLAYAN MEYDANI OTOPARKI İHALEYE ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - İstanbul'da Çağlayan Meydanına, intifa hakkı karşılığı yaptırılacak ve 30 yıl süreyle işletilecek Zeminaltı Otoparkı ihaleye çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, Kağıthane ilçesi Çağlayan Meydanına inşa ettirilecek Zeminaltı Otoparkının takribi maliyeti 25 milyon lira artı KDV olarak belirlendi. 30 yıl süreyle işletilecek otoparkın yapım süresi 12 ay, geçici teminatı da 750 bin lira olarak tespit edildi. İhaleye katılacak firmaların yeterlilik için 15 Aralık 2010 saat 16.30'a kadar başvurması istenirken, firmaların, 17 Aralık 2010 saat 10.30'a kadar da teklif verebilecekleri belirtildi. Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark ihalesi, 17 Aralık'ta, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Devlet İhale Kanununa göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.