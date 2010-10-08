-ÇAĞLAYAN: ''MERKEZ BANKASI TESTİYİ KIRDI'' ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, dolardaki düşüşün Türkiye'nin hayrına olmadığını belirterek, ''Merkez Bankası testiyi kırdı, dolar bu seviyeye geldi'' dedi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından CEPA AVM'nin önünde organize edilen, dünyanın en büyük omletini yapma rekor denemesi alanını ziyaret eden Devlet Bakanı Çağlayan, gazetecilerin dolardaki düşüşle ilgili sorusunu yanıtladı. Dolardaki düşüşün Türkiye'nin hayrına olmadığını belirten Çağlayan, faizler yüksek tutuldukça portföy yatırımı olarak dolar girişinin artacağını, bu durumda ister istemez doların değer kaybedeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlattı. Çağlayan, ''İster istemez dolar bu noktaya geldi, yumurta kırıldı, Merkez Bankası testiyi kırdı. Dolar bu seviyeye geldi'' dedi. İhracatçının önceden bir dolarlık ihracat yaptığında 1,60 lira gelir elde ettiğini, şu anda ise bu gelirin 1,40 liraya düştüğüne dikkati çeken Çağlayan, aradaki 20 kuruşluk farkın ihracatçının kendi kaynağından gittiğini söyledi. İthalatçının ise 100 bin dolarlık bağlantı yaptığında 160 bin lira ödediğini, şimdi ise ödediği rakamın 140 bin liraya düştüğünü anlatan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Kalan 20 bin lira ile de daha fazla ithalat yapar duruma geldi. Dolar ve avronun değer kaybetmesi ithalatı patlatacak noktada. Mesele sadece ihracatçının değil, Türkiye'nin meselesi. Merkez bankası, ABD, Çin Merkez bankaları gibi proaktif davranmadı. Her türlü uyarıyı yapmamıza rağmen resmen bir inatlaşma ile gereken önlem alınmadı. Dolar ve Avro bu seviyeye geldi. Bu, ihracatı zorlaştıracak bir seviye. Para Kredi Kurulu maalesef proaktif davranamadı, meselenin peşinden geldi. Şu anda ihracatçı hangi fiyattan ihracat yapacağını bilmiyor.'' Türkiye'nin ihracat pazarını genişletmek amacıyla 16 ayda 60 ülkeye gittiğini, 400 bin kilometre yol yaptığını anlatan Bakan Çağlayan, ihracatçılarla birlikte yıl sonuna kadar 30 ülkeye daha gideceğini, ihracatı artırma gayreti içinde olacağını söyledi. Çağlayan, faizlerin indirilmesi konusunun bağımsız olduğu bilinen Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun onayını gerektiren bir konu olduğunu belirterek, '' hükümetin burada (şunu yapın, bunu yapın) deme imkanı yok'' dedi. -''YUMURTALARIMIZA, TAVUKLARIMIZA GÜVENİYORUZ'' Rekor büyüklükteki omletin pişirileceği düzeneği de inceleyen Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada bu rekor denemesi ile Türkiye'nin gıdadaki üstünlüğünü, hünerini dünyaya göstermiş olacağını söyledi. ''Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar'' tartışmasına girmeyeceğini ifade eden Bakan Çağlayan, Kanada'da 2950 kilogram Güney Afrika'da 3650 kilogram ile kırılan en büyük omlet rekorunu Türkiye'nin de 6 bin kilogram ile ikiye katlayacağını inandığını belirtti. Türkiye'nin dünyada yumurta üretiminde 12'inci sırada, ihracatında ise 61'inci sırada yer aldığına dikkati çeken Bakan Çağlayan, geçen yıl 126,6 milyon dolar karşılığında 1 milyar 460 milyon adet yumurta ihraç edildiğini, bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 87 milyon 270 bin dolar karşılığı 1 milyar 202 bin adete ulaştığını kaydetti. Bu yılki yumurta ihracatının 130 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini belirten Bakan Çağlayan, en büyük omlet ile Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabına gireceğini vurgularken, ''yumurtamıza, yumurtacımıza, tavuklarımıza ve ustalarımıza güveniyoruz'' diye konuştu.