-ÇAĞLAYAN MB'YE YİNE SERT ÇIKTI DENİZLİ (A.A) - 01.03.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, kesin olmayan rakamlara göre şubat ayı ithalatının 17 milyar dolar seviyesinde olacağını söyledi. Çağlayan, ''Eğer Türkiye'de ithalattan dolayı birilerinin yüzü kızaracak, birileri üzülecekse, bunun başında Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) gelmesi gerektiğini söylemek istiyorum'' dedi. Bakan Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından şubat ayı ihracat rakamlarının açıklanması amacıyla Denizli İhracatçılar Birliği binasında düzenlenen toplantıda konuştu. Toplantıda ihracat rakamlarının uygun kur ortamında nerelere ulaşabileceğini gösterdiğini, ancak Türk Lirasının halen dolar karşısında yüzde 21,9 oranında değerli olduğunu söyleyen Çağlayan, Türkiye'de cari açığın ve dış ticaret açığının ciddi bir sorun olduğunu saklamadıklarını, bunu geçmişte de dile getirdiklerini ifade etti. Çağlayan, ''Kesin olmayan şubat ayı ithalatının 17 milyar dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar mart ayının sonunda TÜİK tarafından açıklanacak, bizim şu anki tahminimiz, 17 milyar dolar mertebesinde'' dedi. Her ay ihracat rakamları açıklarken, kendilerine, 'Neden ithalatı da açıklamıyorsunuz?' şeklinde eleştiriler geldiğini belirten Bakan Çağlayan, şunları söyledi: ''Eğer Türkiye'de ithalattan dolayı birilerinin yüzü kızaracak, birileri üzülecekse, bunun başında Merkez Bankası PPK'nın gelmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Zamanında gerekli tedbirleri almayan, ihracatçının, bizim, hükümetimizin TL'nin aşırı değerlendiği ikazlarını görmezden gelen, adeta bir yerde bilek güreşi yapıyormuş pozisyonuna giren PPK, son iki ayda aldığı tedbirleri 2010 yılı başında almış olsaydı, herkes doğru yolda giderken, Merkez Bankası ters yola girmiş olmasaydı, inanın ki 2010 ithalatı en az 10 milyar dolar daha az olacaktı. Bunu iddia ederek, bir siyasetçi olarak ve bunun sorumluluğuyla söylüyorum, ABD ve Avrupa Merkez Bankaları faiz indirdi, Japon Merkez Bankası faizleri sıfıra getirdi, bizim Merkez Bankası kendisine gelen vahiyle, kalktı faizleri yüzde 16,5'lara çıkardı. '' Bakan Çağlayan, konuşmasında, bir Temel fıkrası anlatarak, otobanda ters şeride giren Temel'in yapılan uyarı sonrası, karşısından gelen tüm arabaları ters yöne giriyorlar diye şikayet ettiğini belirterek, Merkez Bankasının da bu durumda olduğunu ifade etti.