-ÇAĞLAYAN: ''MALİ KURAL OLMAZSA OLMAZIMIZ DEĞİL'' AŞKABAT (A.A ) - 31.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan; ''Mali Kuralı gündeme getiren biziz, takdir hakkı sayın Başbakanındır, hükümetindir, hepimizindir. Olmazsa olmazımız da değildir. Ha olursa, faydalıdır Türkiye açısından''dedi. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına ve Türk-Türkmen İş Konseyi toplantısına katılmak üzere Aşkabat'a gelen Bakan Çağlayan, 30 Ağustos'ta, Türkiye Büyükelçiliği Rezidansı'nda Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mali Kural'ın Meclis'te görüşülmesinin askıya alınmasından sonra ''Devlet Bakanı Ali Babacan'ın hükümette yalnız kaldığı'' yönünde yorumlar yapıldığı, Babacan'ın da ''Mali Kural'ı 5 bakan ile birlikte açıkladığı'' şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, EKK üyesi olarak kendisinin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Bakan Çağlayan, şu açıklamada bulundu: ''Mali Kural konusunda 5 ekonomi bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan oluşan 6 bakan birlikte çalıştık. 6 bakan da tüm görüşlerini EKK'da ifade etti. Çeşitli senaryoları beraber çalıştık ve EKK'nın 6 bakanı olarak bu işin doğru olduğunu ifade ettik. EKK'dan sonra bu iş Bakanlar Kurulu'ndan Komisyon'a, Komisyon'dan Meclis'e gitmeliydi. Belki bunun eksik tarafı bakanlar Kurulu'nda görüşülmeyişi...'' Kendisinin hala Mali Kural'ın Meclis'ten çıkarılacağını ve Türkiye için önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Burada büyük bir parantez açıyorum: Türkiye, Mali Kural olmadan, 8 yıl boyunca yaptığımız uygulamadan dolayı küresel krizden başarı ile çıktı. Ne Yunanistan'ın ne Portekiz'in durumuna düştük. Bunun sebebi, borçlarımızın GSMH'ya oranı yüzde 45 ve bütçe açığının GSMH'ya oranının yüzde 5 olması. Biz bunu hükümet olarak sağlamışız. IMF desteği olmaksızın ve hatta Türkiye'deki birçok büyük kuruluşların, işadamı kuruluşlarının biz ciddi baskısına, (bir an önce anlaşma yapın, IMF'de para kalmayacak) diye baskısına rağmen bunu sağladık. IMF zaten bize çifte standart uyguladı. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelere para harcamaları, piyasayı hareketlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunurken bize sıkı para politikası önerdi. Biz bu çerçevede ciddi değerlendirme kuruluşlarından not artırımı aldık. Ali Babacan'ın konuşmalarını gazetelerden okudum. Yanlış anlamaya mahal verilmemesi, böyle bir niyetle açıklama yapmadığını ifade etti. Ben zaten o yöne çekmedim. Biz bu çerçevede, birlik beraberlik içinde hep beraber, güçlü bir siyasi irade, güçlü bir hükümet olarak çok başarılı işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.'' -''SURATI KIZARACAK, MAHCUP OLACAKLAR...'' Mali Kural konusunu çıkaran, gündeme getiren, buna bir yasa ile düzenleme getirenin bu hükümet olduğunu vurgulayan Bakan Zafer Çağlayan, şöyle devam etti: ''Sanki öyle bir şey çıkıyor ki; 8 yılda birileri geldi, birileri bize bir çıta koydu, onların çıkmasını sağladı. Türkiye artık kendi çıtasını tespit etmiştir. Türkiye'nin başka çıtaya, IMF çıtasına ihtiyacı kalmamıştır. (Mali kural yasası şu anda çıkmalıdır) diyenleri anlamıyorum. Türkiye'nin, ekonominin hangi dengeleri bozuk...Endişesi olanların haksız bir endişe içinde olduğunu düşünüyorum. Bu hükümet hiçbir şekilde seçim ekonomisi uygulamamıştır. Geçen mahalli seçim öncesi, gelen bir talebi Sayın Başbakan'a ilettim. Başbakan, (bugüne kadar popülist politika uygulamadık, uygulamayacağız, taviz verirsek daha fazla vermemiz gerekir) dedi. Bu kararlılık, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 2008 krizinde (çabuk IMF'ye gidin, anlaşma yapın, para kalmayacak) diyenler mahcup oldular. Şimdi Mali Kural çıkmadığı için endişe duyanlar, Türkiye'nin popülist politika, seçim ekonomisi uygulayacağını söyleyenlerin hepsinin suratı kızaracak.'' Gelecek seçimlerde de önceki seçimlerden farklı bir uygulama olmayacağını ifade eden Bakan Zafer Çağlayan, ''Mali kural olsun olmasın, Mali Kural'ı gündeme getiren biz, takdir hakkı da Sayın Başbakan'ındır, hükümetindir, hepimizindir. Bizim olmazsa olmazımız değildir. Ha olursa faydalıdır Türkiye açısından'' dedi.