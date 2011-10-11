-Çağlayan Madrid'e gidecek ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 12-14 Ekim tarihlerinde ''İspanya-Türkiye Yatırım İşbirliği Zirvesine'' katılmak üzere Madrid'e gidecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çağlayan'ın 12-14 Ekim tarihlerinde ''İspanya-Türkiye Yatırım İşbirliği Zirvesine'' katılmak üzere Madrid'e gideceği belirtildi. Bakan Çağlayan, İspanya'da resmi görüşmelerde bulunacak ve İspanya Bayındırlık Bakanı Jose Blanco ile görüşecek. Çağlayan, temasları dahilinde, ''İspanya-Türkiye Yatırım İşbirliği Zirvesi''nde Türkiye'nin yatırım ortamı ve yatırımcılara sağladığı fırsatlara ilişkin İspanyol iş adamları ve sanayicilere seslenecek, İspanya-Türkiye Ticaret Odası'nın kuruluş törenine katılacak. Öte yandan, Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret hacmi 2002-2007 yılları arasında sürekli artış göstererek, 2008 yılında yüzde 3'lük bir düşüş yaşansa da yaklaşık 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın yaklaşık 4 milyar dolarlık kısmını Türkiye'den İspanya'ya yapılan ihracat, 4,5 milyar dolara yakın bölümünü ise bu İspanya'dan gerçekleştirilen ithalat oluşturuyor. Türkiye'nin İspanya'ya yönelik ihracatında 2011'in ilk 8 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20'lik bir artış kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye'nin yılın ilk 8 ayında İspanya'ya yaptığı ihracat yaklaşık 2,7 milyar doları buldu.