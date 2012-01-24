-Çağlayan: ''Libya'daki Türk yatırımları yarım kalmayacak'' TRABLUS (A.A) - 24.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'da yarım kalan ve yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki sağlık yatırımlarının tamamlanacağını, Libya'da taahhüdü bulunan hiçbir Türk firmasının mağdur olmayacağını açıkladı. Bakan Çağlayan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan, bu yarım kalan inşaatlarda silahlı çatışmalar nedeniyle bazı zararlar oluştuğunu hatırlatarak, ''Bununla ilgili bir heyet kurduk. İnşaatları gezecek ve bu binalardaki eksiklikleri tespit edecek'' dedi. Libya Sağlık Bakanıyla yaptığı görüşmede de, sağlık konusunda Libya'ya en iyi örneğin Türkiye olduğunu söylediğini kaydederek, ''Yeni bir devlet oluşuyor. Kolay değil. Yatırımdan önce beşeri yatırım da önemli'' diye konuştu. Libya'daki Türk yatırımlarının yarım kalmayacağını söyleyen Çağlayan, Libya'da Türk firmalarının sağlık alanında yarım kalan yatırımları bulunduğunu söyledi. Çağlayan, ''Bunların tutarı 500 milyon dolar. Yatırımların bir kısmının yüzde 99'u tamamlanmış bir kısmının yüzde 3'ü. Bugün Libya Sağlık Bakanı Dr. Fatma El Hamruş'la yaptığımız temasta bizden acil olarak hastane yatırımlarının tamamlanmasını istedi'' diye konuştu. Libya'nın geçiş döneminde olduğunu hatırlatan Çağlayan, ''Muhataplarımız eski dönemlerde yapılan kontratlarda hak kaybı olmayacağını söyledi. Yarım kalan projeler de zamanla tamamlanacak. Bu dönemde yeni yönetimin öncelikleri değişmiş olabilir. Eski projelerin bir kısmından vazgeçilebilir ama o kişilere başka projeler verilecek'' şeklinde konuştu. Çağlayan, Türk Eximbank'ının yurt dışında Türk firmalarının iş yaptığı kuruluşlara kullandırılmak amacıyla 2 milyar dolarlık bir kredi kaynağı oluşturduğunu da vurguladı. Çağlayan, ''Bu konuda Eximbank'ın açtığı kredi toplamı 2 milyar dolar. Bu kredi, makine sektörünün ihracatını, üretimini, yatırımını artıracak. Bunun 500 milyon doları Tunus'a 250 milyon doları Libya'ya ayrıldı. Biz bunu yıllar önce gerçekleştirebilseydik, makine sektörü çok büyük ihracat gerçekleştirebilirdi'' şeklinde konuştu.