-Çağlayan: Libya'daki işler kaldığı yerden devam edecek ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Bingazi'deki müteahhitlerin Ramazan Bayramı'ndan sonra ülkeye gidebileceğini belirterek, ''Libya'daki işler kaldığı yerden devam edecek. Biz çok daha fazlasını ve birçok ülkenin bırakıp gittiği işleri yapacağız'' dedi. Çağlayan, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Mehmet Tiryaki ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, basın mensuplarının Libya'daki Türk şirketlerinin durumuyla ilgili sorularına, Libya'da daha fazla can kaybı olmadan orada demokrasinin hakim olmasını istediklerini söyledi. Libya'ya ekonomik pazar, petrol veya müteahhit sektörü olarak değil, insanların ve insanlığın yaşadığı, demokrasinin olması gereken bir ülke olarak baktıklarını dile getiren Çağlayan, son dönemdeki gelişmelerin önemli olduğunu bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete karşı direnmenin anlamsız olduğu çağrısı yaptığını anımsatan Çağlayan, muhalif güçlerin yani milli gücün orada her şeye hakim olduğunu söyledi. Birkaç gün içinde Libya'daki durumla ilgili önemli toplantılar yapacaklarını ifade eden Çağlayan, ''İşadamlarıyla bayram öncesinde biraraya gelerek, değerlendirme yapacağız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de Libya'daki temasları ile ilgili görüşme yapacağız. Son gelinen nokta ve bizi ilgilendiren boyutuyla görüş alışverişinde bulunacağız'' diye konuştu. Türkiye'nin kredi desteği sağladığı Libya'da yaşananlara kayıtsız kalmanın asla mümkün olmadığını anlatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bingazi'de işçi olanlar, şantiyelerini başlatacaklar. Kısa süre içinde de müteahhit ve işadamları heyetiyle Bingazi'ye gideceğiz. Tarihi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Oradaki kardeşlerimizle biraraya gelmek, onlara moral vermek öncelikli amacımız. Libya, yeniden Türk yatırımlarının ve işadamlarının yatırımlarının daha fazla arttırdığı bir ülke haline gelecektir. Şu anda Libya ulusal milli gücünü, fazlasıyla desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Libya'nın biran önce hak ettiği demokrasiyi, insan haklarını, bireysel özgürlüklerin sağlanmış olduğu yapıya geçmesi ve bölünmez birliği sağlamasını istiyoruz. Libya yine Kuzey Afrika coğrafyasında, dünya coğrafyasında çok önemli bir ülke olmaya devam edecektir. Bu günleri görmek sevindirici, bir an önce kardeş kanının durdurulması bizim en öncelikli beklentimiz.''