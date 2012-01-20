-Çağlayan, Konsolos Muavini'nden bilgi aldı MERSİN (A.A) - 20.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Türk Başkonsolosluğuna yapılan saldırı ile ilgili Konsolos Muavini Kurtuluş Uğur'dan telefonla bilgi aldı. Bakan Çağlayan, Mersin'deki temasları sırasında haber aldığı Rodos Adası'ndaki Türk Başkonsolosluğuna yapılan saldırı ile ilgili olarak, Uğur'u telefonla arayarak ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Saldırı ile ilgili Uğur'dan bilgi alan Çağlayan, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.