-ÇAĞLAYAN KANADALI İŞADAMLARINI YATIRIMA DAVET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, araştırma geliştirme konusunda Türkiye'nin en kapsamlı teşvikini uygulayan Türkiye'ye Kanadalı işadamlarını yatırıma davet ederek, ''Türkiye önümüzdeki 10 yılda sadece enerji alanında 110 milyar dolar yatırım yapacak. Nükleer enerji konusunda Kanadalı firmalar gelsin, şu anda Türkiye'nin ikinci nükleer tesisinde gerekli görüşmeleri yapsın'' dedi. Çağlayan, Türkiye-Kanada İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, her iki ülkenin stratejik avantajlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve iki ülke olarak ticari ilişkilerde ürün çeşitliliğini mutlaka geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Amerika kıtasında olan Kanada'nın ihracatının yüzde 75'ini ABD'ye yaptığını dile getiren Çağlayan, Türkiye'de ''yumurtaların hepsini aynı sepete koymayın'' uyarısının yapıldığını, Kanada'nın Amerika'ya bu kadar dış ticarette bağımlı olmasının o ülkede yaşanacak olan en küçük olumsuzluğun Kanada'da hissedilmesine neden olacağını kaydetti. Çağlayan, aynı şeyin Türkiye için de geçerli olduğunu, Türkiye'nin ihracatı içinde de AB'nin payının yüzde 57'ler seviyesinde bulunduğunu, ancak bugün Avrupa'nın payının Türk ihracatı içinde belli oranda düştüğünü söyledi. Bakan Çağlayan, ''Türkiye bugün yapmış olduğumuz ihracat stratejisiyle portföyünü genişletme, ülke ve bölge çeşitliliğini artırma noktasında son derece önemli adımlar atmaktadır. Gerek Dışişleri ve gerek dış ticaret politikamız, yakın komşu ve çevre ülkeler ve dünyanın her bölgesiyle ticareti artırma noktasında yoğun gayretler sarf ediyoruz'' dedi. Bu nedenle 18 aylık Bakanlığı döneminde 75. dış seyahati gerçekleştirdiğini, bu hafta sonu pazar günü de beraberinde işadamları heyetiyle Nijerya, Gana, Ekvator Ginesi ve Angola'ya gideceğini belirten Çağlayan, bu seyahatlerin Türkiye'nin dış ticaretinde pazar çeşitliliğini artırmasının önemli göstergesi olduğunu söyledi. -''TÜRKİYE 20 BİNDEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİYLE İHRACAT YAPAN BİR ÜLKE''- Çağlayan, Türkiye'nin dünyanın 224 gümrük bölgesinin 221'ine 20 binden fazla ürün çeşidi ile ihracat yapan bir ülke olduğunu ve önemli avantajları bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Bulunduğumuz coğrafya çok önemli. Kanadalı firmalar bu coğrafyada yer almak istiyorsa, bunun yolu Türkiye'den geçer. Çünkü Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkenin bulunduğu bir coğrafyada. Bu coğrafyada dünya ekonomisinin üçte biri oluşuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 4'de biri bu coğrafyada. Türkiye'nin özellikle gerek lojistik, gerek stratejik avantajları, gerek Kafkasya, Ortadoğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Avrupa'nın en yakın tedarikçisi olması Türkiye'yi çok önemli bir üs haline getiriyor. Kanada Ticaret Bakanı Peter van Loan ve iş adamlarının Türkiye'nin bu özelliğini fark etmesi ve Türkiye ile olan ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açması bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul'da Başkonsolosluğun açılması son derece önemli. Toronto'da biz de şu anda Türk Ticaret Merkezi'ni oluşturmaya karar verdik. Bununla ilgili yer kiralanma aşamasında. Başkonsolosluğun bulunduğu binada hizmete girecek. Ticaret Müşavirliğini de Toronto'da kuruyoruz. Bununla ilgili düzenlemeleri de yaptık. Çok kısa sürede bu merkezleri kurarak Kanadalı ve Türk iş adamlarının birlikte değerlendireceği bir merkez haline getireceğiz. İlişkilerin gelişmesinde samimi olduğumuzu bu şekilde ortaya koyuyoruz.'' -TORONTO-İSTANBUL ARASI UÇAK SEFERLERİNİ 7 GÜNE ÇIKARMA TEKLİFİ- Çağlayan, iki ülke arasındaki ticareti artırmanın yolunun ulaşımdan geçtiğini, eğer gerçekten ticareti artırmak istiyorlarsa şu anda haftada 3 gün olan Toronto-İstanbul uçak seferlerini haftada 7 güne çıkarmayı teklif ettiğini belirtti. Haftanın her günü iş adamlarının gidip gelmesinin ticareti artıracağını, THY'nin buna hazır olduğunu belirterek, ''Sizin tarafınızdan da bunun olumlu karşılanacağını, ticaretimizin artması açısından önemli görüyorum. Ayrıca biz buradan size çok önemli bir avantaj sağlayacağız. Buradan Kanada'ya giderken biz sizi 5 saatte göndermeyi taahhüt ediyoruz. Sayın Bakan gelirken 12 saatte geldiniz. Biz sizi buradan Toronto'ya 5 saatte göndeririz. 12 saat uçak yolculuğu var, 7 saat, saat farkı var. Buradan gittiğiniz zaman 5 saatte gidersiniz'' diye konuştu. -İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI- Çağlayan, iki ülke arasında çok önemli işbirliği alanları bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: ''Enerji, çevre, yeni teknolojiler, yeşil enerji gibi birçok alanda ciddi işbirlikleri yapma imkanımız var. Hükümetimizin uygulamaya soktuğu gerek yatırım teşvikleri, gerek araştırma geliştirme konusunda dünyanın en kapsamlı teşvikini uygulayan Türkiye'de Kanadalı işadamlarını yatırıma davet ediyorum. Türkiye'ye gelip yatırım yaptığınız zaman 4 saatlik mesafedeki 56 ülkeye 4 saatte ulaşabileceksiniz. Hem yatırım teşviklerinden fazlasıyla yararlanacaksınız hem araştırma geliştirme teşviklerinden fazlasıyla faydalanma imkanına sahip olacaksınız, hem de meslektaşlarınızla üçüncü ülkelerde ciddi işbirlikleri tesis edeceksiniz. Ben Kanadalı firmaların Türkiye'yi kendilerine ticari üs olarak ve bahsettiğim bölgede önemli bir merkez olarak dikkate alacaklarını biliyorum. Gerek serbest piyasa kurallarının uygulanması, gerek kar ve sermayenin transferinin serbest olması, her türlü kambiyo hareketlerinin serbest olması, diğer taraftan üretim ve yatırıma verilen destekler...Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman lojistiği, insan gücü, 73 milyonluk nüfusun 28 yaş ortalaması olması ve çok kolay diğer ülkelerle temaslar ve Türkiye'nin 17 serbest ticaret anlaşmasına sahip olmasının tüm avantajlarını Türkiye'de değerlendirme imkanına sahip olacak bir yapıya sahibiz. Lübnan, Ürdün, Suriye başta olmak üzere Kuzey Afrika'da Mısır, Fas, Tunus ülkemizin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler. Şu anda müzakereleri devam eden serbest ticaret anlaşmaları var. Avrupa'nın birçok ülkesiyle serbest ticaret anlaşmamız var. Bu çerçevede Türkiye'ye yapılacak olan yatırımlar da Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yapmış olduğu tüm alanlarda bu avantajları elde etme imkanına sahip olacak.'' Serbest ticaret anlaşması yapmakta gecikilen her günün, Kanada ve Türkiye'nin aleyhine işlediğini vurgulayan Çağlayan, ''Biz Kanada ile hemen bugün serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamak istiyoruz. Bundan en çok kaybeden Kanada tarafı olacaktır. Bizim bulunduğumuz coğrafyadaki avantajları mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor ve Türkiye önümüzdeki 10 yılda sadece enerji alanında 110 milyar dolar yatırım yapacak. Nükleer enerji konusunda Kanadalı firmalar gelsin şu anda Türkiye'nin ikinci nükleer tesisinde gerekli görüşmeleri yapsın. İkinci nükleer santralle ilgili dünya kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme vardı, 'Türkiye'nin Güney Kore ile anlaştığı' şeklinde. Bunun böyle olmadığını söyledim. Bu konuda Türkiye açık. Türkiye özellikle Kanadalı firmaları başta nükleer olmak üzere enerjinin birçok alanında ülkemizde görmek istiyoruz'' şeklinde konuştu. -YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI- Çağlayan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda çok önemli yatırımlar yapılacak bir ülke olduğunu, rüzgar türbinleri ve enerji ekipmanları konusunda çok önemli fırsatların olduğu bir ülke olduğunu belirterek, ''Böyle bir ortamda bunu başka uzak mesafelerden üretip buraya göndermek yerine, bunu Türkiye'de üretmenin özellikle ekonomik avantajlarını çok net bir şekilde gireceksiniz'' dedi. ''Gelin bir an önce serbest ticaret anlaşmasını yapalım. Aramızdaki ticari işleri artıralım'' diyen Çağlayan, işadamlarının önündeki engelleri kaldırma isteğini dile getirerek, bunu işadamlarına sağlamaları gerektiğini söyledi. Çağlayan, şu anda rekabetin şekli şartlarının giderek değiştiğini ve daha zor ve acımasız hale geldiğini belirterek, ''Rekabet ve ticaret yapmak dünden daha zor. Yarın bugünden de zor olacak. Böyle bir ortamda ülkelerin ticaretini artırması, ciddi anlamda işbirliği, ortaklığı ve gerekli tedbirleri almasından geçiyor'' dedi. Türkiye'ye 1923-2003 arasında 19 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye gelirken, 2003-2010 arasında doğrudan yatırım miktarının 85 milyar dolar olduğunu dile getiren Çağlayan, ''Türkiye'ye 80 yılda gelen toplam yabancı sermayenin 4 katından fazlası son 7 yılda gelmiştir. Bu gelişin Türkiye'nin siyasi istikrarına, ekonomik istikrarına, coğrafi ve stratejik konumuna geldiğini ifade etmek istiyorum. İşadamlarımızı işbirliği yapmaya davet ediyorum. Türk ve Kanadalı işadamlarının birlikte yapacakları işlerde karşılayacakları her türlü sorunda 24 saat beni arayabileceklerini buradan ifade ediyorum'' diyerek, foruma katılan Türk ve Kanadalı işadamlarına telefonunu verdi.