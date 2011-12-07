Çağlayan: İyi ki 2008'de kriz çıktı

T24- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2008 krizinin, Türkiye'nin farkını, özelliğini, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrardaki yapısını ortaya koyan en belirgin dönem olduğunu belirterek, ''Peki kriz çıkmasaydı, ama iyi ki kriz çıkmış. Bir yerde Türkiye de gelmiş olduğu noktayı en iyi şekilde değerlendiren ve gösteren bir ülke oldu. Geçmişte Türkiye'ye hasta muamelesi yapılırdı. Türkiye'ye 'hasta' derlerdi. Şimdi kimin hasta, kimin sağlıklı olduğu ortada. Allah hastalara acil şifa versin. Ben çok kolay da şifa bulacakları kanaatinde değilim'' dedi.





Çağlayan, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği'nin (AMPD) düzenlediği AMPD Perakende Zirvesi'nde, perakendenin, her yıl 700 bin insanın işgücü piyasasına katıldığı Türkiye'de önemli bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı.





Türkiye'deki istihdam rakamlarının zaman zaman Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğini anımsatan Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





''2008 krizi, Türkiye'nin farkını, özelliğini, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrardaki yapısını ortaya koyan en net, en belirgin dönem olmuştur. Peki kriz çıkmasaydı ama iyi ki kriz çıkmış. Bir yerde Türkiye de gelmiş olduğu noktayı en iyi şekilde değerlendiren ve gösteren bir ülke oldu. Geçmişte Türkiye'ye hasta muamelesi yapılırdı. Türkiye'ye 'hasta' derlerdi. Şimdi kimin hasta, kimin sağlıklı olduğu ortada. Allah hastalara acil şifa versin. Ben çok kolay da şifa bulacakları kanaatinde değilim. Bugün Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu süreç, 2008'den beri yaşamış olduğu ekonomik krizin temelinde Avrupa'da, Avrupa'yı yönetecek, bu sistemi krizden çıkartacak liderlerin olmayışı...





Şimdi 'Merkozy' ikilisi yönetiyor. Bir türlü istenilen iradeyi ortaya koyamıyorlar. Merkozy ikilisinin Sarkozy'si sanki Fransa ekonomisinde, Avrupa ekonomisinde hiçbir problem yokmuş gibi dönüp 'cambaza bak cambaza' der gibisinden Türkiye'nin Ermenistan'la olan ve hiçbir şekilde haklı bir gerekçesi olmayan Ermeni meselesine giriyor. Sen git kendini kurtar önce...''

