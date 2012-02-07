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Ekonomi

Çağlayan: İstihdam artacak BERLİN (A.A)

07 Şubat 2012 20:42

-Çağlayan: İstihdam artacak BERLİN (A.A) - 07.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü, bunun istihdamı artıracağını söyledi. Temaslarda bulunmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Çağlayan, işgücü maliyetinin düşürülmesi konusunda yapılan çalışmaya ilişkin olarak AA muhabirinin sorusunu yanıtladı. Çağlayan, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü, çalışanların haklarının geri gitmeyeceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Üzerinde çalıştığımız sistemde çalışanların haklarının geri gitmesi sözkonusu değil. Fedakarlığı devletin yapması öngörülüyor. İşgücü maliyetlerinin düşürülmesiyle istihdam artacak'' dedi.

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