-Çağlayan: ''İşsizlik en düşük seviyede'' ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, işsizlik oranının, Mayıs 2008'den beri en düşük seviyeye gelmesiyle kriz öncesi döneme dönüldüğünü bildirdi. Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarıyla dünyanın birçok ülkesinden ayrıştığını belirterek, haziran ayındaki istihdam rakamlarının, ekonomideki olumlu gelişmelerin istihdama da yansıdığını gösterdiğine işaret etti. Şu anda 24 milyon 901 bin olan istihdam ve iş gücü hacminin hem kriz öncesi dönemin üzerine çıktığını, hem de rekor seviyede olduğunu bildiren Çağlayan, şunları kaydetti: ''İşsizlik oranı Mayıs 2008'den beri en düşük seviyeye gelmiştir ve kriz öncesi döneme dönmüştür. Türkiye, gerek büyüme oranları gerek sanayi üretim endeksi gerek kapasite kullanım oranları açısından dünyanın pek çok ülkesinden ayrışmış bulunmakta. Bu ayrışma istihdamda da kendini gösteriyor. Türkiye küresel kriz sonrası dönemde, iş gücüne katılım oranının ve istihdamın en hızlı arttığı ülkedir. Aynı şekilde işsizlik oranının en hızlı gerilediği ülke olarak da ayrışma gösteriyor. Bugün Türkiye'nin işsizlik oranı AB ve euro bölgesi ortalamasının altında. Avrupa'da kriz varken, küresel talep zayıf olmasına rağmen işsizlik rakamlarındaki bu gelişme Türkiye'nin farkını ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisi bu performansını devam ettirdiği sürece her alanda olduğu gibi işsizlik alanında da olumlu gelişmeleri yaşayacaktır. Dünyada daha ciddi olumsuz gelişmeler yaşanmazsa, Türkiye ekonomisinin gösterdiği bu performans sayesinde işsizliğin tek hanede seyredeceğine inanıyorum.''