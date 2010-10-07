-ÇAĞLAYAN: İSLAM ALEMİNE YAKIŞMIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan ülkelerin kendi iç ticaretinin yüzde 16,66 olduğunu belirterek, ''Bu İslam alemine yakışmıyor'' dedi. Çağlayan, CNR Expo'da düzenlenen, 13. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak özel sektörün her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını söyledi. İslam Konferansı Teşkilatı'na (İKT) üye ülkelerin kendi arasındaki iş hacmini artırması gerektiğine işaret eden Çağlayan, ''Biz kendi aramızdaki ticaret hacmini çok daha fazla artıralım, geliştirelim'' dedi. Çağlayan, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan 57 ülkenin yer aldığı İKT'ye üye ülkelerin dünya ticaretinden aldığı payı çok daha fazla yükseltmek durumunda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Dünya petrol kaynaklarının üçte ikisine, enerji kaynaklarının üçte ikisine sahip olan ülkelerden bahsediyorum. Enerji kaynaklarına tek başına sahip olmak, mutluluğu, huzuru getirmiyor. Bu 57 ülkenin dünya gelirinden aldığı pay sadece yüzde 7'dir. Bu 57 ülkeye ve İslam alemine yakışmıyor. Aynı şekilde dünya mal ticaretinden 57 ülkenin aldığı pay sadece yüzde 10'dur. Hatta 57 ülkenin dünya ihracatından aldığı yüzde 10 payın yüzde 1'ini zaten Türkiye tek başına elde ediyor. İşbirliğimizi artık önemli iş ortaklığına gitmeye, ülkelerimizde karşılıklı yatırım yapmaya, hatta üçüncü ülkeler nezdinde iş ortaklığı yapmaya kadar götürelim.'' AB'nin kendi bünyesindeki dış ticaret hacminin yüzde 68 olduğuna dikkati çeken Çağlayan, ''Ama 57 ülkenin, İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan ülkelerin kendi iç ticareti ise maalesef içler acısı, sadece yüzde 16,66'dır. Bu da İslam alemine yakışmıyor'' diye konuştu. -''TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞMA YAŞIYOR''- MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da konuşmasında, MÜSİAD tarafından düzenlenen 14. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi'nde iş dünyasının ufkunu açacak çalışmalar yaptıklarını, foruma 65 ülkeden 3 bin 200'ü aşkın yabancı iş adamının katıldığını belirtti. Fuarda 611 firmanın yer aldığını ifade eden Vardan, fuarın ve forumun 360 derece kamera ile çekildiğini, fuarı gezmemiş olanların, sanal ortamda fuarı gezebileceklerini kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türkiye'nin eskisi gibi kırılgan bir ülke olmadığını, dış dünyada yaşanan şoklara eskisine göre çok daha dirençli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa'nın en sağlıklı ekonomisi olduğuna işaret eden Büyükekşi, Türkiye'nin diğer ülkelere göre pozitif olarak bir ayrışma yaşadığını vurguladı. Büyükekşi, ''Türkiye artık yüksek teknolojileri üretime yöneliyor. Dışarıdan gelecek yatırımcılara bu yönde kucak açıyor'' dedi. Fuarın açılışında misafir konuk ülke bakanları da birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Çağlayan, daha sonra fuardaki stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Bakan Çağlayan, fuar alanında yer alan Geleneksel Türk İslam Sanatları Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yeni Teknolojiler Sergisi'nin açılışını da yaptı. -FUAR- Yerli ve yabancı toplam 611 firmanın katıldığı fuara, 150 bin ziyaretçi bekleniyor. Fuardaki Yeni Teknolojiler Sergisi'nde susuz yangın söndürme cihazı, insansız hava aracı, güneş enerjisiyle çalışan Eko-Karavan, akrilik emülsiyon esaslı nano teknoloji ile üretilmiş mikrop ve virüs üremesine izin vermeyen antimikrobiyal boyalar, suyu hassas bir şekilde mikrop, virüs ve bakterilerden MBR teknolojisi ile arıtabilen gri su geri kazanım sistemi, bor ile çalışan nano teknoloji, hidrojenle çalışan golf aracı gibi ürünler yer alıyor.