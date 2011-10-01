-Çağlayan: IMF'nin büyüme öngörüsüne gülüyorum ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''2012 yılından itibaren IMF'nin yapmış olduğu yüzde 2,5'luk büyüme öngörüsüne sadece gülüyorum. Türkiye ekonomisi, 2012 yılında da müteşebbisi, siyasi ve ekonomik istikrarıyla IMF'ye tahminlerinde yanıldığını gösterecek ve bunun çok üzerinde tahmin ediyorum iki katına yakın büyüme gerçekleştirecektir'' dedi. Bakan Çağlayan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜMSİAD) ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Şube Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında ise yüzde 10.2 oranında büyüdüğünü anımsatan Çağlayan, yıl sonuna kadar devam edecek olan büyümenin yıl sonunda yüzde 8'e yakın olacağını kaydetti. Çağlayan, 28 yaş ortalaması ve 74 milyon nüfusu, insan gücü, coğrafi ve jeopolitik konumuyla dünyanın cazibe merkezi haline gelen Türkiye ile ilgili yorum yapanların yine yanılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Türkiye ekonomisi yüzde 8,9 büyümüştür. 2009'daki küresel krizin etkisiyle yaşanan dağılmadan sonra o tarihte Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar, Türkiye'nin büyüme öngörülerinde ciddi oranda yanılmıştır. 2012 yılından itibaren yine IMF'nin yapmış olduğu yüzde 2,5'luk büyüme öngörüsüne sadece gülüyorum. Türkiye ekonomisi, 2012 yılında da müteşebbisi, siyasi ve ekonomik istikrarıyla IMF'ye tahminlerinde yanıldığını gösterecek ve bunun çok üzerinde tahmin ediyorum iki katına yakın büyüme gerçekleştirecektir.''