Çağlayan: İlk gelen alır, acele edin!

T24- Türkiye'de on yıl içinde 120 milyar dolarlık enerji yatırımı yapılacağını açıklayan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Londra'da İngiliz firmalarına, "İlk gelen ilk alır, acele edin" diye seslendi.

Londra'da yapılan İngiltere-Türkiye Ortak Ticaret ve Ekonomik Komitesi (JETCO) toplantısının ardından iki ülke arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari engellerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.



Çağlayan imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut ticaret hacminin gerçek rakamları yansıtmadığını belirtti ve bunun 20-30 milyar dolar seviyesine kadar çıkartılması için altyapının mevcut olduğunu söyledi.

Anlaşmaya Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte imza koyan İngiltere Ticaret, Yatırım ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Lord Davies ise, Türkiye'nin İngiltere için kilit önemde bir ticaret ortağı olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük 15'inci ekonomisi olan Türkiye'nin 72 milyonluk nüfusunun yarısının 25 yaşın altında olduğuna dikkat çeken Davies, bu durumun İngiliz şirketlerine moda ve dijital teknoloji başta olmak üzere bir dizi sektörde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret 2009'da 6 milyar sterlin seviyesindeydi.

Vodafone, HSBC, Shell, BP ve Tesco gibi İngiltere'nin en büyük şirketleri Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.

Tesco'dan Türk ürünleri atılımı

İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Tesco, tüm dünyadaki süpermarketlerinde yer vereceği Türk ürünlerinin hacmini arttırmaya karar verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Çağlayan'ın Londra temaslarının ardından açıklama yapan Tesco, Türkiye'den getirdikleri malların hacminin 120 milyon sterline çıkacağını belirtti.

Tesco İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Güney Kore'de süpermarketlerinde halen Türk ürünlerine de yer veriyor.

Bu ürünler şirketin İstanbul'daki uluslararası tedarik birimi tarafından Türkiye dışına ihraç ediliyor.

Yeni ihraç edilecek ürünler arasında ise, televizyon, cam ürünleri ve kadın giyimi yer alıyor.