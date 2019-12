-Çağlayan: İhracatta tarihi rekor kırılacak MOSKOVA (A.A) - 02.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ihracat toplamının yıl sonunda 134-135 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacağını söyledi. İş Bankası Rusya'nın açılışı için Moskova'da bulunan Çağlayan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, kasım ayı ihracat rakamının 10,8 milyar dolarla 2007 sonrası dönemde en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, ''11 aylık ihracat toplamını da 122,2 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda 134-135 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi yakalanarak tarihi rekor kırılacak'' dedi. Rusya ile ticarette enerji dışındaki sektörlerde Türkiye'nin ihracat fazlası verdiğini söyleyen Çağlayan, ''Hükümetler arası ilişkiler çok iyi düzeyde. İş adamlarımız bunu çok iyi değerlendirmeli. Yaptığımız hatalar da, başarılar da Türkiye'nin hanesine yazılıyor'' diye konuştu. Taahhüt işleri açısından Rusya'da çok iş yapılmasına rağmen hala bakir alanlar olduğunu vurgulayan Çağlayan, ''Sovyetler dağıldığında bu coğrafyada Türk firmaları oldu. Müteşebbislik genetiğimizde var. En zor işleri en zor zamanlarda Türk müteşebbisler yapar. Afganistan, Libya ve Irak pazarında hep olduk ve olmaya da devam edeceğiz'' ifadesini kullandı. -''Ticaret merkezleri'' Bakan Çağlayan, işadamlarına yatırım yaparken son derece dikkatli olmalarını ve hayal peşinde koşmamaları uyarısında bulunarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile dünyanın bir çok yerinde ticaret merkezleri açacaklarını söyledi. Açılacak merkezlerin Türk işadamlarının yurt dışı yatırımlarının hukuki, bürokratik ve bankacılık açısından desteklenmesi için bu yardım edeceğini söyleyen Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu kurumlar ticari olarak bu faaliyetleri sürdürecek. Yurtdışı Hizmet ve Yatırımlar Genel Müdürlüğünü kurduk. Türkiye'ye 8 yılda 105 milyar dolar yatırım geldi. Şimdi dünyanın dört bir yanında iş adamlarımız yatırım yapıyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan ve ithal etmek zorunda olduğu malları da yurt dışında bizim şirketlerimiz üretsin istiyoruz. 5 sene önce yurt dışında yatırım yapana farklı bakılırdı. O sektörlerde Hanslar, Çular olacağına siz olun.'' -''Türkiye örnek alınıyor''- Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da birçok ülkenin bugün Türkiye'yi örnek aldığını söyleyen Çağlayan, Mısır'da yaşanan olaylar sırasında tüm işadamlarını Ankara'daki bakanlık binasında topladıklarını ve Mısır'daki büyükelçilikle sürekli temas halinde bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin Mısır Büyükelçisinin kendisine telefonda Mısır'daki Türk vatandaşlarını özel otobüslerle havaalanına götürürken 45 ayrı kontrol noktasından geçtiklerini söylediğini belirten Çağlayan, ''Bunların 10'u devletin kontrolü, diğerleri ise kendi başına hareket eden silahlı insanlara ait. Elçiye sordum; onlar bizim araçlarımıza bir şey yaptılar mı? Elçi; Onlar araçlarda Türk bayrağı görünce arabayı öperek alkışladılar. Çünkü onlar Türkiye modelini örnek almak istiyor. Aynı sevgiye Başbakanın Libya ziyaretinde de tanık olduk'' dedi. Çağlayan, Türkiye'nin dış borcunun gayri safi milli hasılasına oranının yüzde 39 seviyesinde olduğunu kaydederek, bu oranın AB üyesi 27 ülkenin 20'sinden daha iyi durumda olduğunu belirtti. AB ortalamasının yüzde 80'leri bulduğunu ifade eden Çağlayan, ''İşsizlik açısından da 12 ülkeden daha iyiyiz. Yurt dışında 6 milyon vatandaşımız yaşıyor. Pazularına bakılarak yurt dışına gidenler şimdi işveren konumunda. Kontrolsüz güç güç değil. Türk diasporası en büyük itici gücü oluşturacak'' diye konuştu. Bakan Çağlayan Avrupa'da yaş ortalamasının 43, Türkiye'de 28 olduğunu, Fransa'da haftada 35 ve İngiltere'de 38 saat çalışılmasına karşın Türkiye'de çalışma saatinin haftada 45 saat olduğunu kaydeden Çağlayan, ''Başbakanımızın neden 3 çocuk istediğini anladınız mı? Avrupa'daki bu şirketlere şimdi Türk firmaları ortak oluyor, ya da satın alıyor'' ifadelerini kullandı. -''Türkiye'ye hasta adam derlerdi''- Çağlayan eskiden Türkiye'ye hasta adam denildiğini ancak bugün durumun tersine döndüğünü belirterek, ''Şimdi onlara geçmiş olsun diyoruz. İrlanda ile başladı, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya ve diğerleri ile devam ediyor. Burada kötü giden durumun bize de etkisi oluyor. Ancak her şeye rağmen ihracatta tarihi rekor kırıyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin ihracatının Avrupa'da yaşanan krize, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sorunlara rağmen yüzde 20 arttığına dikkati çeken Çağlayan, şöyle devam etti: ''Biz siyasetçiler olarak iş adamlarımızın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sağlam bir kaptanımız var. İşlerimizi iyi planlayıp yelkenlerimizi doldurmalıyız. Rotamız 2023. 2011'de 780 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 2 trilyon dolara çıkaracağız. İhracat hedefimiz ise 500 milyar dolar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı.'' -İşadamlarından Rusya için Bakanlıkta özel masa kurulması talebi- Çağlayan'ın konuşmalarının ardından söz alan Rusya Türk İşadamları Derneği (RUTİD) Başkanı Esat Sarı, iki ülkenin belirlediği 100 milyar dolar toplam ticaret hacmine ulaşmak için ciddi bir irade ortaya konduğunu, ancak çalışmaların istenilen oranda gerçekleşmediğini söyledi. RUTİD'in Rusya'da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade eden Sarı, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Rusya ile ilgili özel bir masa oluşturulmasını istedi. Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Ali Galip Savaşır da, Rusya'nın kısa vadede Dünya Ticaret Örgütüne gireceğini hatırlatarak, Türk şirketlerinin özellikle ticaret açığını da göz önünde bulundurarak ihracat seferberliği başlatması gerektiğini ifade etti. Savaşır, ayrıca Türkiye'deki limanlardan özellikle inşaat malzemesi taşıma maliyetinin Çin ile rekabette ciddi sorun oluşturduğunu belirterek, bu konuda da önlemler alınması uyarısında bulundu. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Rusya Temsilcisi Ali Tırnava'nın konuşması sırasında rahatsızlığı nedeniyle sesinin iyi çıkmadığını söylemesi üzerine Çağlayan, ''TUSKON’un sesi her zaman iyi çıkar'' esprisini yaptı. Tırnava, Türkiye'den KOBİ'leri Rusya pazarına taşıdıklarını ve Rus iş adamlarını da Türkiye'ye yatırım için götürdüklerini belirterek, aralık ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile düzenleyecekleri fuara iş adamlarını davet etti.