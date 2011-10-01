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Ekonomi

Çağlayan ihracat rakamlarını değerlendirdi ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 16:02

-Çağlayan ihracat rakamlarını değerlendirdi  ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Eylül ayında ihracat 10 milyar 723 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 3 azaldı. 1 Ocak-30 Eylül 2011 döneminde ise 99 milyar dolar oldu'' dedi. Bakan Çağlayan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜMSİAD) ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Şube Başkanları toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında 2011 eylül ayı ihracat rakamlarını da açıklayan Çağlayan, şu bilgileri verdi: ''Eylül ayında ihracat 10 milyar 723 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 3 azaldı... Türkiye'nin yaklaşık 11 milyar dolara yakın ihracat performansı sürüyor. 1 Ocak-30 Eylül 2011 döneminde ise 99 milyar dolar oldu. Ekim-Kasım-Aralık aylarındaki ihracat rakamları bu rakama monte edilecek. Dünyada ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bu ortamda, ihracatımızın yüzde 50'den fazlasını yaptığımız Avrupa'daki krize rağmen Cumhuriyet tarihinin yeni bir ihracat rekorunu bu yıl kıracağız.''

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