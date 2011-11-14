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Ekonomi

Çağlayan Hindistan'a gitti İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 22:08

-Çağlayan Hindistan'a gitti İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri Sergisinin açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gitti. THY ait uçakla Mumbai'ye hareket eden Bakan Çağlayan'ı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın uğurladı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hindistan ziyaretinde, Maharashtra Eyalet Başbakanı Prithviraj Chavan ve Hindistan'ın önde gelen firmalarının CEO'ları ile bir araya gelecek. Hindistan'ın en önemli sektörlerinden biri olan dizi-film sektörünün yoğunlaştığı Bollywood'un önde gelen yapımcı ve yönetmenleri ile buluşacak olan Çağlayan, ayrıca, İTO tarafından düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri Sergisinin açılışını gerçekleştirecek

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