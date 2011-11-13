-Çağlayan Hindistan'a gidecek ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 16-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Hindistan'da İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri Sergisinin açılışını gerçekleştirecek ve çeşitli temaslarda bulunacak. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çağlayan, Hindistan ziyaretinde, Maharashtra Eyalet Başbakanı Prithviraj Chavan ile görüşecek, Hindistan'ın önde gelen firmalarının CEO'ları ile bir araya gelecek. Hindistan'ın en önemli sektörlerinden biri olan dizi-film sektörünün yoğunlaştığı Bollywood'un önde gelen yapımcı ve yönetmenleri ile da buluşacak olan Çağlayan, Bollywood'la Türk dizi ve film sektörü işbirliği olanaklarını ve ortak dizi ve film yapım konularını değerlendirecek. Çağlayan ayrıca Türk İhraç Ürünleri Sergisi'nin açılışını yapacak ve bölgede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Görüşmelerde ticaret imkanlarının artırılması konuları masaya yatırılacak. Bakan Çağlayan, Türkiye'deki yatırım olanakları, Türkiye'nin yatırımcıya sunduğu fırsatlara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Açıklamaya göre Hindistan'ın en gelişmiş ve sanayileşmiş bölgelerinden birisi olan Maharashtra eyaleti, ülke nüfusunun yüzde 9,4'ünü barındırmakla birlikte, ülkedeki toplam üretimin yüzde 19'u, ihracatın yüzde 27'si de bu eyaletten yapılıyor. Büyüyen sağlıklı ekonomisi ile Maharashtra eyaleti altyapıya da önemli yatırımlar yapıyor. Altyapı yatırımları arasında yeni bir uluslararası havaalanı inşa edilmesi, Mumbai'nin iki yakasını birbirine bağlayacak uzun bir sahil şeridi yolu yapılması gibi önemli projeler yer alıyor. Eyalette bu alanda da müteahhitlik sektörü için büyük fırsatlar bulunuyor. Maharashtra eyaleti ayrıca doğrudan uluslar arası yatırımcılar için cazibe merkezi özelliği taşıyor. Hindistan'a giren doğrudan dış yatırımların yüzde 45'i, bu eyalete yapılıyor. Diğer Hint şehirlerine göre gelişmiş altyapısı ve yetişmiş işgücü ile Mumbai, Hindistan'ın finans ve ekonomi başkenti olarak gösteriliyor. Hindistan'da üretim yapan birçok uluslararası firmanın da merkezi bu şehirde bulunuyor. -Bollywood ile işbirliği- Hindistan eğlence sektörünün kalbi de Mumbai'de atıyor. Dizi-film sektörünün merkezi konumunda olan Bollywood'da yılda 800'den fazla film yapılıyor ve dünyaya ihraç ediliyor. Açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin dizi ve film sektörünün önemli gelişmeler kaydettiği, dünyanın değişik ülkelerinde Türk dizileri ve filmlerinin en fazla izlenir hale geldiği belirtilirken, bu sektörün bir yandan Türkiye'ye döviz girdisi sağlarken, diğer taraftan da ülke tanıtımına önemli destek verdiği kaydedildi. Söz konusu ziyarette Bakan Çağlayan başkanlığında Türk dizi ve film yapımcılarının Bollywood'un önde gelen yönetmen ve yapımcıları ile buluşacak olmasının Türk dizi ve film sektörüne yeni açılımlar ve yeni pazarlar yaratması açısından önem taşıdığı ifade edildi. Ekonomi Bakanlığı'nın dizi- film sektörünü ihracat destek kapsamına alması ile birlikte dizi-film ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ''Son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren, Türk dizi ve film sektörünün Bollywood'la büyük işbirliği potansiyeli söz kosunudur. Dünyanın en önde gelen dizi-film üretim merkezlerinden biri olan Bollywood'la Türk dizi-film yapımcılarının biraraya gelmesi, işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi bu alanda ortak yapımlar için önayak olacaktır'' ifadelerine yer verildi.