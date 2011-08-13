-Çağlayan Güney Kore'den ABD'ye geçiyor INCHON (A.A) - 13.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, hafta başından bu yana Güney Kore'de sürdürdüğü temaslarını tamamlayarak, ABD'ye geçiyor. Bakan Çağlayan, bugün, Güney Kore'nin Inchon kentindeki serbest bölgeyi gezdi ve yetkililerden brifing aldı. Türkiye ve Güney Kore arasında imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili görüşmeler yapan Çağlayan, Güney Kore Kara, Ulaştırma, Denizcilik Bakanı Kwon Do-Youp, Güney Kore Bilgi Ekonomi Bakanı Choi Joang-Kyung'ın yanı sıra Kore'li üst düzey yöneticilerle (CEO) de bir araya geldi. -Çağlayan'ın ABD programı- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bugün yerel saatle 17.30'da (TSİ 11.30) Inchon'daki havalimanından hareket edecek.ABD'de ise Seattle ve San Francisco kentlerinde resmi ziyaretlerde bulunacak. Beraberinde bilişim ve savunma sanayi sektör temsilcileri ve işadamlarından oluşan bir heyet bulunan Çağlayan'ın ABD temasları, 19 Ağustos'a kadar sürecek. Çağlayan, bilişim ve savunma sanayi sektörlerinde Türkiye'nin ABD pazarındaki varlığının çeşitlendirilerek artırılması, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'ye yatırımın teşvik edilmesi, iki ülke işadamları arasında işbirliği kurulması yönünde girişimler başlatılmasını teminen temaslarda bulunacak. Bu kapsamda, bilişim ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren ABD'nin önde gelen firmaların CEO'ları ve bazı Kızılderili kabilelerin liderleri ile bir araya gelecek, önde gelen firmaları ziyaret edecek. ABD'de faaliyet gösteren Türk işadamları ve derneklerle de görüşecek olan Bakan Çağlayan, ziyaretinin San Francisco ayağında, Silokon Vadisi'nde önde gelen bilişim firmaları ile gelişen Türk bilişim sektörü ve Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak. Öte yandan Bakan Çağlayan, Seattle'da bulunan Boeing firmasını ziyaret edecek, firmanın üst düzey yöneticileri ile biraya gelecek, Boeing fabrikası ile Boeing Barış Şahini Uçağı (insansız keşif uçağı) üretim bölgesini gezecek. Çağlayan, THY için üretilen Boeing 777 uçağını teslim alacak ve teslim alınan uçağın ilk seferi ile Türkiye'ye dönecek.