Çağlayan: Gizli toplantıya katılmadım

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ergenekon tutuklusu Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın organize ettiği Patalya’daki gizli toplantıda adının geçmesini , “Ben gizli toplantılara katılmadım” dedi.



Çağlayan Meclis'te AKP Grup toplantısı öncesi gazetecilerin Patalya Otel’de yapılan gizli toplantıya ilişkin sorularını yanıtladı. Çağlayan, şu anda Türkiye’de küresel krizin etkileşiminin söz konusu olduğunu ve gündeminde sadece bu konularla meşgul olduğunu dile getirerek, “Başka tartışmaların içinde olmam, tarafı da olmam. Hiçbir şekilde gizli toplantılara katılmadım. Ama bunun dışında basına açık, yüzlerce binlerce toplantıya katıldım. Ben daha önce Sanayi Odası Başkanıydım. Şimdi de Sanayi Bakanıyım. Bana verilen her türlü görevi yaparım.” diye konuştu.



Çağlayan, bir gazetecinin “Mehmet Haberal’ın organize ettiği toplantıya katıldınız mı, katılmadınız mı” şeklindeki soruya, “Ben söyleyeceğimi söyledim. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz” karşılığını verdi.



