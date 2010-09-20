-ÇAĞLAYAN: GİZLİ TOPLANTI YAPTIK İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Kur istikrar fonu kurulması konusunda daha evvel sayın Babacan ile benim yapmış olduğum çağrı üzerine TİM Başkanımız, TOBB'dan yönetim kurulu üyesi arkadaşımız ve Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları ile beraber bir toplantı yaptık. Bu basına duyurulmadı, gizli bir toplantıydı'' dedi. Türk Eximbank ile ihracatçılar ve müteahhitler, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan başkanlığında biraraya geldi. Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bakan Çağlayan, geçen hafta ihracatçılarla Merkez Bankası Başkanı'nın bir araya geldiğini anımsatarak, ''Basına yansıdığı şekliyle değil, Merkez Bankası'nın asıl icrai fonksiyonlarını dikkate alarak, sizlerin dile getirmiş olduğu konularda gerekli hassasiyeti göstermesini ümit ederek sözlerime başmak istiyorum'' dedi. İhracatın büyümesinin önündeki engellerin kaldırılması, daha fazla ihracat yapılması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çağlayan, ''İhracatçı, kurun arkasına saklanan insanlar değil, kurla beraber yaşamak zorunda olan, damdan düştüğü için de feryadını dile getiren arkadaşlarımız, kuruluşlar, kurumlar'' diye konuştu. Çağlayan, ihracatçıların yaptığı ihracatla Türkiye'nin büyümesini kaydettiğini, yabancı doğrudan sermayenin Türkiye'ye gelişinin de buna bağlı olarak geliştiğini söyledi. 2002 yılından bu yana ihracatın ve Türkiye'nin büyüme rakamlarının 4'e katladığını, aynı şekilde Türk müteahhitlik sektörünün de bu dönem içinde büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Çağlayan, önümüzdeki 13 yılda ihracatı 5'e katlamayı hedeflediklerini vurguladı. Zafer Çağlayan, yaptıkları çalışmaların meyvesini vermeye başladığını, Çin'e olan ihracatın neredeyse yüzde 50 artış gösterdiğini, yeni plan ve programlarla Türkiye'nin dünya ihracatından çok daha fazla pay alabilecek bir yapıya çok kısa bir sürede kavuşacağını belirtti. -''BANKALARIMIZIN İHRACATÇIYA VERECEĞİ DESTEK ÖNEM ARZ EDİYOR''- İhracatın finansmanının da son derece önem arz ettiğine işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''İhracatçı finansmanında kendisine zaten bu görev verilmiş olan Eximbank'ın dışında ihracatçının yanında bir ihracat desteği göremiyorum. Bankacılık sektörümüz eğer ihracata ve ihracatçımıza destek verebilseydi inanın ki bugün sadece 2009 yılı için söylüyorum ihracatımızı 102,2 milyar dolar değil belki 120 milyar dolarlar seviyesinde görmemiz mümkün olabilirdi. Bu çerçevede bankalarımızın daha fazla ihracata ve ihracatçıya vereceği destekler önem arzediyor. Ülkemizin şu anda kamu iç ve dış borcunun gayri safi hasılamızın yüzde 43-44'ler seviyesinde olması bundan 7-8 yıl önceki gibi Türkiye'yi bankalardan sürekli borçlanan tek müşteri halinden çıkartıp bugün asıl gerçek müşterinin iş alemi olduğu noktaya getirmiştir. Bu çerçevede bankalar da toplamış olduğu mevduatın yüzde 84'ünü özel sektöre kredi olarak kullandırmaktadır. Tabi ki gönlümüzden geçen bunun yüzde 100'e yakın bir rakam haline gelmesidir.'' -''SATICI KREDİSİ İHRACATÇI AÇISINDAN ÖNEMLİ''- Eximbank'ın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a bağlı olduğunu, aralarındaki koordinasyonla Eximbank ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Çağlayan, ''Öncelikle satıcı kredisi ihracatçı açısından son derece önem arz ediyor. Bütün sektörlerimizde bu uygulanabilir. Bizim Eximbankımızın da satıcı kredisi ile ihracatçımıza vereceği destekler, bizi makine ihracatı başta olmak üzere bir çok sektörde dünyanın lideri haline getirecektir. Bu konuda Eximbank'ın yapacağı şey, yapılacak olan ihracatın finansmanına bir sigorta olmaktır, destek olmaktır'' dedi. Çağlayan, garanti sigortası şeklinde yapılacak olan çalışmaların, ülke kredilerinin müteahhitlik sektörü açısından da önem arz ettiğini, verilecek olan bu kredilerde mutlak suretle en az yüzde 85'ini Türkiye'deki ürünlerden kullanılması zorunluluğu ile beraber bu sistemin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. -KUR İSTİKRAR FONU- İhracatçının istediği şeyin rekabetçi kur olduğuna işaret eden Çağlayan, şunları belirtti: ''Rekabetçi kurun sağlanması konusunda yapılacak olan çalışmalarla beraber diğer taraftan da ihracatçımızın önünü görmesi, önündeki 5-6 aylık ortalama süre içinde dövizden menfi etkilenmeyeceğini garanti altına alması için 'kur istikrar fonu' kurulması konusunda daha evvel sayın Babacan ile benim yapmış olduğum çağrı üzerine TİM Başkanımız, TOBB'dan yönetim kurulu üyesi arkadaşımız ve Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları ile beraber bir toplantı yaptık, bu basına duyurulmadı, gizli bir toplantıydı. O toplantıda da dile getirilen hususlardan bir tanesi kur istikrar fonu gibi bir sistemin sağlanması ve ihracatçının böyle bir garanti altında ihracatını yapması. Bu özellikle KOBİ'lerimizin ihracatı açısından çok daha önem arz edecek. Bu noktayla ilgili Eximbank'a bir çalışma görevi verildi.'' -''TÜRKİYE İYİ YOLDA''- Türkiye'nin başarılı bir şekilde elde ettiği 2010 ilk çeyrek ve ikinci çeyrek büyümesinin, daha çok Türkiye'deki tüketimden kaynaklandığını söyleyenlerin ihracat rakamlarına göz atmasını tavsiye eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Tabii biz bazı şeyleri anlamakta ve anlatmakta zorlanıyoruz. Ama Allah razı olsun ki dışarıda insanlar, ülkeler var, hiç olmazsa onlar gelip anlatıyorlar. Geçenlerde OECD Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi, keşke daha sık gelse, o kendi gözünden ve OECD'nin bu konudaki raporundan Türkiye'yi anlattı. Merkez Bankası ile toplantı yapacağı günden bir gün evvel 'Ben TİM Başkanı olsam o toplantıda hiç bir şey konuşmam, derim ki benim yerime OECD genel sekreteri konuştu. Benim söyleyeceklerimin zaten hepsini o söyledi. Benim söyleyeceklerim de zaten bundan ibaretti', derdim. Ama Mehmet Başkanımız farklı bir yöntem izlediler. OECD Genel Sekreteri konuşmasında Türkiye'nin bu ilk iki çeyrek büyümesinde ihracatın çok ciddi katkısı olduğunu ifade ederken diğer yandan da Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesinden dolayı ihracatçının sıkıntı çektiğini, finansmanı konusunda problemi olduğunu onlar zaten söylediler. OECD Genel Sekreteri söyledi. İlla bunu söylemek için OECD Genel Sekreteri mi olmak gerekiyor? '' Türkiye'nin iyi yolda olduğunu söyleyen Çağlayan, Türkiye'nin ekonomik anlamda dünyada bir tarih yazacak seviyede olduğunu, İngiltere Başbakanı David Cameron'un da aynı şeyi söylediğini belirtti. Zafer Çağlayan, 17 Eylül itibariyle ihracatın 78 milyar doları geçtiğini, Eylül ayı ihracatının da geçen yıla nazaran çift haneli büyüme kaydedeceğini ümit ettiklerini belirtti. Çağlayan, Eximbank'ın bankacılık yapmak yerine ihracatın ve müteahhitlik sektörünün bir kredi garanti fonu gibi çalışması ve bunları bir yerde garanti ve sigorta etmesinin önemini vurguladı.