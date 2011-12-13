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Ekonomi

Çağlayan: Geleceği Türkiye şekillendirecek

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, gelecek yüzyılların Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kaç ülkenin elinde şekilleneceğini söyledi.

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, gelecek yüzyılların Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kaç ülkenin elinde şekilleneceğini söyledi. 



Çağlayan, Türk Eğitim Derneğince (TED), maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs sağlamak amacıyla JW Marriot Otel'de düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.


Türkiye'nin yarınlarının, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi çok iyi bir nesle, iyi bir gençliğe emanet edildiğini ifade eden Çağlayan, şunları söyledi: 


''Türkiye Cumhuriyeti, önüne konulan her türlü engele rağmen, üç beş çapulcunun, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü, bölmek istemesine rağmen, 1923'de Cumhuriyetin nasıl, ne pahasına ve nelere rağmen kurulduğunu çok iyi biliyor. Bugün bize düşen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin kanları sulanmış ve böyle elde edilmiş Cumhuriyeti daha ileri götürmek, Türkiye'yi dünya liginde, dünya ekonomi liginde ve dünyadaki tüm ülkeler içinde en yüksek noktaya getirmektir.  


Türkiye, bugün yıldızı her geçen gün parlayan ve gelecekte dünyanın en büyük starları arasında gösterilen bir ülke olma noktasında çok yoğun gayret sarf ediyor. Hükümet olarak, gecemizi gündüzümüze katarak, yaz, kış demeden yoğun bir şekilde 2023 yılına odaklanmış durumdayız. Biliyoruz ki, gelecek yüz yıllar Türkiye'nin olacaktır. Gelecek yüz yıllar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kaç ülkenin elinde şekillenecektir."


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