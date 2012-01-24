-Çağlayan: Fransız Anayasa Mahkemesi'nden döner TRABLUS (A.A) - 24.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Fransa Senatosu'nda kabul edilen Ermeni teklifine ilişkin, ''Şimdi önümüzde başka bir imkan var; 60 milletvekilinin ortak hareketiyle konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi... Zaten, bırakın anayasal olmasını, bana göre gayri yasal olan Fransa'nın bu uygulamasının Fransız Anayasa Mahkemesi'nden döneceği kanaatindeyim'' dedi. Bakan Çağlayan, ''Türkiye-Libya İş Forumu''na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Trablus'ta gazetecilerin sorusu üzerine, Fransa Senatosu'nda kabul edilen ''sözde Ermeni soykırımının inkarının suç sayılmasına ilişkin'' kararı değerlendirdi. -''Sarkozy, Standard&Poors'un, karizmalarına attığı çiziği unutturmaya çalışıyor''- Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ama şimdi önümüzde başka bir imkan var; 60 milletvekilinin ortak hareketiyle konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi. Zaten gayri yasal, bırakın anayasal olmasını, bana göre gayri yasal olan Fransa'nın bu uygulamasının Fransız Anayasa Mahkemesi'nden döneceği kanaatindeyim. Bunu Fransız Senatosu'nda dün, tekrar tekrar ifade eden birçok insanı da gördük. Kişi kendine yakışanı yapar. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar. Sarkozy aslında bu yolla, Standard&Poors'un, onların karizmasına attığı çiziği unutturmaya çalışıyor. Zaten ekonomik anlamda bir küme düştüler. Şimdi dış politika konusunda da bütün dünya tarafından karizmalarının çizildiğini gördüler. Bir devletin parlamentosunun, senatosunun işi değil bunlar. Bunlar tarihçilerin işi. Şimdi Afrika coğrafyasındayız. Ruanda'yı, Cezayir'i de aynı şekilde gündeme getirsinler. 'Ruanda'da ve Afrika'da Fransız katliamı vardır demek suçtur' diye bir kanun daha çıkartabilirler, hazır elleri değmişken. Bu konuda biz Fransız Parlamentosu'nun, Senatosu'nun sağduyusuna güveniyoruz. Ümit ediyoruz, Sayın Sarkozy'nin yaptığı yanlışı Parlamento, Senato bir şekilde düzeltir ama neler olacağı, bundan sonraki safhasının ne olacağı konusunda Sayın Başbakanımızın açıklamaları hepimizi bağlayacak açıklamalardır.''