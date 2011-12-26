Çağlayan: Fransa'ya ambargo yok



T24 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Fransa'ya herhangi bir ambargo ya da ticari kısıtlaması olmadığını dile getirdi.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Suudi Arabistan Konut Bakanı Shwesh Bin Saud Al Dhowaihy ile görüştü. Suudi Bakan, Çağlayan a Suudi Arabistan ın konut ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler verdi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Fransız mallarına karşı kişisel ve kurumsal boykotlar yaşanırken Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Fransa’ya Türkiye’nin herhangi bir ambargo ya da ticarette kısıtlamasının söz konusu olmadığını söyledi. Çağlayan, “Türkiye’de de Fransız yatırımları var. Ülkemize güvenmiş tüm yatırımcılarımızın başımız üstünde yeri var, yeni yatırımcı gelirse de başımız üstünde yeri var. Ancak milletimizin hasssasiyeti konusunda haksız bir konuda tepkisini dile getiriyoruz. Ülkemize yatırım yaparak Türk ve Türkiyelileşmiştir” diye konuştu.



MÜSİAD’ın düzenlediği “Sektörel İBF” toplantılarına katılmak üzere Suudi Arabistan’a giden Çağlayan cari işlemler açığını hedefleyen teşvik mekanizmasının geldiğini ifade ederek, “Yatırımcıların ağzını sulandıracak bir anlayış içindeyiz. 2012 Ocak ayı sonuna kadar bitireceğiz. Türkiye de üretilmeyen ürünleri burada üretecek hale geleceğiz” diye konuştu.





İki büyük yatırım geliyor



Türkiye’de doğrudan yatırımları artıracak yeni bir teşvik sistemine geçileceğini belirterek, “Ara malların Türkiye’de üretimini teşvik edeceğiz. Enerji desteği vereceğiz. Gelecek yatırımcıların Hazreti ÇED sorunu yasamalarını istemiyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği (AB) standartlarının üstüne çıkmaya gerek yok. Yakında doğrudan yatırımlar konusunda önemli törenler olacak. İsimlerini ve yatırım miktarlarını törende öğreneceksiniz” dedi. Bakan Çağlayan iki büyük doğrudan yatırımı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.





Krallar gibi karşılandık



Türkiye’ye gösterilen ilginin yüksek olduğunu söyleyen Çağlayan, Suudi Arabistan’a girişte Türk heyetine Kraliyet protokolü uygulandığını, bugüne kadar hiçbir bakana böyle bir protokol uygulanmadığını belirtti. Büyük şirketlerin Türk işadamları ile çalışmaya başladığını anlatan Çağlayan, şunları söyledi:



“Avrupa’nın dış ticaretimizdeki payı azalıyor, yüzde 57’den 47’ye düştü; ama ihracatımız ise yüzde 20 arttı. Eksenimizi dünya eksenine göre ayarladık. Hedefte öncelikle ülkeler belirledik, Suudi Arabistan da bunlardan biri. Krizden sonra kolay pazar, zor pazar ayrımı kalmadı. Suud ekonomisi dinamik, ihracatı 250, ithalatı 105 milyar dolar olan bir ülke. Dış ticaret açığında özellikle kimya sektöründe açık veriyoruz. 5 tane daha PETKİM yapabilecek açık bu. Bu sektörü büyük ölçekli destekliyoruz. 500 milyar dolar civarında inşaat kapasitesi var. Ülke şantiyeye dönüşüyor. 1 trilyon dolarlık bir pazar. Gıdada 18 milyar dolarlık, yani kişi başı 600 dolar ithalatı var. Bizim payımız sadece 18 dolar. Helal gıda ile daha fazlasını yapabilecek güçteyiz.”



Devrin artık Türkiye’nin devri olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “10 yıl önce, ticaret müşavirlerimizin elinde satılık şirketlerimizin listesi vardı; bugün ise 1.6 milyon Avrupalı kapanacak şirketin listeleri var. Türkler bu şirketleri alarak hem marka kazanabilir hem de gelişebilir” dedi. Yatırım avcılığı yaptıklarını dile getiren Çağlayan, Avrupa’dan ciddi yatırımcılar beklediklerini ifade etti. Avrupa’daki krizin ister istemez Türkiye’ye olumsuz etkileri olacağını dile getiren Çağlayan, buna karşılık Avrupa’dan uzun vadede yatırımlar olacağını söyledi. Çağlayan, “Avrupa’nın tek çıkış noktası Türkiye’dir” diye konuştu.





Mülk satışı tamam



İslam ülkeleri arasındaki ticaretin çok düşük olduğunu ifade eden Bakan Çağlayan, İslam ülkeleri arasında tercihli ticaret konusunda sona gelindiğini açıkladı. Böylece ülkelerarası ticaretin artacağına dikkat çeken Çağlayan, cari işlemler açığına karşı Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin üretilmesi avantajı sağlayacağını da belirtti. Çağlayan, şu bilgiyi verdi: “Gayrimenkul alım talepleri var. Sanırım yasası 15-20 güne TBMM’den geçer. Bu Türkiye’ye önemli bir para girişi sağlayacaktır. Sonuçta yabancı satın alacağı mülkü giderken cebine koyup götürmeyecek” dedi.





İlk boykot belediye ve emniyetten



Fransa’ya karşı Türkiye’de tepki büyüyor. Fransız şirketlerine yönelik yaptırımlar konusunda ilk adımı Emniyet Genel Müdürlüğü attı. Emniyet Genel Müdürlüğü, genel müdür yardımcılarının kullanımı için Peugeot 508 modeli makam aracı alımıyla ilgili hazırlığını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 100 elektrikli Renault Fluence siparişini askıya aldı. Spor Toto tarafından Fransa’daki futbol ve basketbol takımları bahis oyunu İddaa’dan çıkarıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu da Fransız markalı ürünleri kullanmama kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye Tohumcular Birliği ise, Fransız menşeli tohum firmalarına boykot çağrısı yapacak.

