-ÇAĞLAYAN: ERDEM BAŞÇI İYİ USTA OLACAKTIR ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, tek başına fiyat istikrarının yetmediğini, kurtarmadığını belirterek, ''Üretim, yatırım, istihdam, dış ticaret, cari açık, bunların hepsi beraber dikkat edilmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken konulardır'' dedi. Çağlayan, Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası Başkanlığına atanan Erdem Başçı'ya ilişkin bir soru üzerine Çağlayan, Türkiye'nin bir taraftan büyürken, bir taraftan enflasyonu küçülttüğünü kaydederek, ''Merkez Bankası Başkanımız Erdem Bey, kalfalık döneminden, ustalık dönemine gelmiştir. İnşallah, iyi usta olacaktır'' dedi. Bakan Çağlayan, Merkez Bankası Başkanı ve yönetiminin artık finansal istikrarı hedef alıp, bunu dikkate alan bir yapı içinde olduğunda birbirlerine teşekkür etmekten başka bir şey yapmayacaklarını söyledi. Çağlayan, ''İkinci çeyrekte Merkez Bankasının yaptığı karşılıklar, faiz oranları ile ilgili yapılan çalışmaların semerelerini görme imkanına sahip olacağız'' diye konuştu. Liranın aşırı değerlenmesinin ithalat canavarını azdırdığını belirten Çağlayan, ''Hukukta bir sistem vardır, suçu işleyen kadar azdıran da azmettiren de suçludur. Burada cari açık eğer bir suçsa bunun altından liranın aşırı değerlenmesi çıkıyor'' dedi. -LİBYA- Çağlayan, Libya ile ilgili olarak özellikle müteahhitlik sektörüyle sürekli irtibat halinde bulunduklarını, bu çerçevede çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Libya'da şu anda bir savaş halinin bulunduğunu kaydeden Çağlayan, bunun bir mücbir sebep olduğunu kaydederek, bu nedenle primlerin bir yıl erteleneceğini söyledi. Bakan Çağlayan, şu an itibariyle Libya'daki tüm yatırımların hukuki bir çerçevede karşılıklı koruma ve güvence altında olduğunu da sözlerine ekledi.