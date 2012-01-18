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Ekonomi

Çağlayan: Erbil'de kendimi evimde gibi hissediyorum ERBİL (A.A)

18 Ocak 2012 19:25

-Çağlayan: Erbil'de kendimi evimde gibi hissediyorum ERBİL (A.A) - 18.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin, Irak'ın her bölgesiyle, her kesimiyle ilişkilerini artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirterek, ''Bu ziyarette bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Onun için Erbil ez Malemine dedim. Kendimi burada evimde hissediyorum'' dedi. Bakan Çağlayan, Erbil'de düzenlenen ''Erbil İş Forumu''nun açılışına katıldı. Konuşmasına, salondakileri Kürtçe selamlayarak başlayan Çağlayan, Erbil ve Süleymaniye'ye gerçekleştirdikleri ziyarete 100'den fazla iş adamının katıldığını ifade etti. Erbil'e neredeyse kendi evinden daha çok geldiğini dile getiren Çağlayan, ''Onun için diyorum Erbil ez Malemine. Erbil'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Umarım bu birlik ve beraberlik kıyamete kadar sürer'' dedi. Türkiye olarak hiç bir ülkenin içişlerine karışmadıklarını vurgulayan Çağlayan, her şeyden önce Irak'ın yeniden bir kaos ortamına girmemesini temenni ettiklerini söyledi. Bakan Çağlayan, Türkiye olarak her zaman Irak'ın tüm kesimlerinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını dile getiren Çağlayan, bu hacmi daha da ileriye götürmek istediklerini söyledi. Türkiye'de üretilen neredeyse her ürünün Erbil ve Süleymaniye'de yaşayanların evlerine girdiğini belirten Çağlayan, Irak halkına, Türk mallarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Çağlayan, bugün gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, iş adamlarının 800'e yakın görüşme yaptığını ve 15 milyon dolarlık bağlantı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Forumda konuşan Kuzey Irak Yerel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi de salondakilere hem Kürtçe hem de Türkçe hitap etti. Çelebi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mutluluk verici olduğunu, ancak bu hacmin artırılması gerektiğini vurguladı.

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