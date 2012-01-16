-Çağlayan Erbil ve Süleymaniye'ye gidecek ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye şehirlerine resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu ziyaret ile eş zamanlı olarak, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve Türk firmalarının dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ''Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı'' da düzenlenecek. Heyette, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'e yakın firma bulunacak. Ziyaret kapsamında 18 Ocak tarihinde Erbil ve Süleymaniye'de, her iki ülke iş çevrelerinin katılımıyla, iki ülke iş ve yatırım ortamlarının tanıtılacağı, yatırım projelerinin anlatılacağı ''iş forumları'' gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Türk firmalarının yetkilileri Kuzey Iraklı işadamları ile bir araya getirilerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi fırsatı da sağlanacak. ''Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı'' çerçevesinde Türkiye'den ve Kuzey Irak'tan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra Türk ve Kuzey Iraklı girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ziyaret gerek anılan pazara girmek isteyen gerek mevcut pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturacak. -Görüşmeler- Çağlayan ziyaretin Erbil bölümünde Kuzey Irak Yerel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve ayrıca Erbil İş Forumu'nun açılış oturumuna iştirak ederek, organizasyonun açılış konuşmasını yapacak. Ziyaretin Süleymaniye ayağında ise Çağlayan, bölgede yerleşik Türk işadamları ile temaslar yapacak ve Süleymaniye İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirecek. -Irak ile ekonomik ilişkiler- Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticaret hacmi, 2011 yılının ilk on bir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'lik bir artışla 9,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu çerçevede, Türkiye-Irak ikili ticaret hacmi 2011 yılı sonunda rekor bir seviye olan 11 milyar dolar sınırına dayandı. Bu ticaretin yüzde 70'inden fazlası Kuzey Irak ile Türkiye arasında gerçekleşti. Öte yandan, 2010 yılı sonunda Irak'a yapılan ihracat 6 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2011 yılının ilk 11 aylık döneminde ise ihracat, 2010 yılının aynı dönemine göre 39'luk bir artışla 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.