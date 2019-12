-ÇAĞLAYAN: EKONOMİ KAYA GİBİ SAĞLAM ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomik verilere bakıldığı zaman Türkiye'nin son derece sağlam olduğunu belirtirken, ''Hatta benim ifademle kaya gibi sağlam ve dimdik, bu konuda hiçbir problem de söz konusu değil'' dedi. Bakan Çağlayan, AK Parti genel merkezinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek ekonomik gelişmelere ilişkin toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''piyasalara dün, kara pazartesi olarak geçti. Türkiye bu dalgalanmadan etkilenir mi?'' sorusu üzerine Çağlayan, dünyada, Avrupa'da ve ABD'de ekonomik alanda önemli gelişmeler olduğunu söyledi. ABD'nin uzun yıllardan sonra belki de tarihinde ikinci defa bir not düşüşüyle karşı karşıya kaldığını gerçi, Modys'in notu devam ettirdiğini, düşürmediğini hatırlatan Çağlayan, ''Dolayısıyla dünya piyasalarında tabiki bundan etkileşim var, bir dalgalanma şu anda söz konusu'' dedi. Dünkü gelişmelerin, beklenen gelişmeler olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları söyledi: ''Özellikle not kırılmasının hemen ertesinde pazartesi günü piyasalar açıldığında ABD'de böyle bir şey bekleniyordu. ABD piyasalarına bağlı olarak diğer piyasaların etkilenmesi bekleniyordu. Biz de dünyaya açık bir ülkeyiz, bizde de şu anda dövizde zaman zaman hareketler, borsada zaman zaman hareketler oluyor. Bunlardan Türkiye adına endişe etmiyoruz. Çünkü biz, diğer ülkelerle mukayese edilmeyecek kadar ekonomisi son derece güçlü, ekonomik temelleri, parametreleri güçlü bir ülkeyiz.'' Çağlayan, dünyada şu anda küresel kriz yaşayan veya krizin etkisinde olan ülkelere bakıldığında en büyük problemleri ''siyasi istikrarsızlık, bütçe açıkları ve kamu borçlarının gayri safi milli hasılanın çok çok üzerinde olması'' şeklinde özetledi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin bir taraftan faizleri, enflasyonu düşüren bir ülke olduğunu, dünyada hem enflasyonu düşüren, hem büyümeyi ciddi manada gerçekleştiren bir ülke olarak Türkiye'nin şu anda model bir ülke olduğunu anlattı. -''HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ''- Türkiye'nin küresel bir oyuncu, dünyaya açık bir ülke olarak gelişmelerden bir şekilde etkileneceğini belirten Çağlayan, ''Ama etkilenme bugün görmüş olduğunuz kadar etkilenmedir. BDDK görevinin başında, Merkez Bankası görevinin başında. Son derece başarılı kurumlarımız çalışmalar yapıyorlar. Biz de sürekli kurumlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Ekonomimizi daha fazla nasıl güçlü hale getiririz, daha fazla büyüme performansı nasıl elde ederiz, biz bunun çalışmaları içindeyiz. Diğer taraftan da dünyada olabilecek her türlü senaryoya hazırlıklıyız'' dedi.