-ÇAĞLAYAN: EKİM AYI İHRACATI YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ HONG KONG (A.A) - 01.11.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ekim ayı ihracatının yüzleri güldürdüğünü belirtti ve yıl sonunda 111,7 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılabileceğini söyledi. Hong Kong'daki temaslarını sürdüren Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı Ekim ayı ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 10 milyar 790 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, ihracatta geçen aya göre yüzde 16,81, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,8'lik artış kaydedildiğini vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu: ''TÜİK'in ilk 9 aydaki ihracat rakamları ile TİM'in Ekim ayı ihracatına göre, 10 aylık ihracatımız 92 milyar 675 milyon dolar olmuştur. Orta Vadeli Programda bu yılın hedefini revize etmiştik. Önceki 107,5 milyar dolarlık hedefin yerine 111,7 milyar dolar rakamını koyduk. Ekim sonu itibariyle 92,6 milyar dolara ulaşmamız, bize bu hedefi yakalayabileceğimizi gösteriyor. Kasım ve Aralık aylarında Ekim ayı ihracat rakamını gerçekleştirmemiz halinde, 111,7 milyar dolarlık ihracat hedefi de aşılacaktır. Son 12 aylık ihracat rakamımız 111,6 milyar dolardır. Bu bile hedefe çok az kaldığını göstermektedir. 2 ay için 19 milyar dolarlık ihracata ihtiyacımız var. Ekim-Kasım-Aralık dönemi, ihracat rakamlarının yüksek olduğu dönemlerdir. Kasım ayında 1 hafta, 10 günlük kurban bayramı olsa da, bayram öncesi ve sonrası yığılmaları dikkate aldığımızda tahmin ediyorum ki hedefi rahat bir şekilde yakalayabileceğiz.'' -AB VE PARİTE ETKİSİ- Bakan Çağlayan, ihracatta görülen artışta AB ülkelerindeki talebin etkili olduğunu ifade etti. Paritenin de bu artışta payı bulunduğunu kaydeden Çağlayan, Eylül'de 1,31 olan paritenin Ekim'de 1,39 seviyesine çıktığına dikkati çekti. Ekim ayında 221 gümrük bölgesine ihracat yapıldığını, ihracatın da yüzde 41,8'inin dolar, yüzde 51'inin avro, yüzde 3,5'inin sterlin, yüzde 2,5'inin de TL cinsinden gerçekleştirildiğini belirten Çağlayan, ''Doların değerinin çok düştüğü bu ortamda ihracatçılarımız, ihracatta avronun ağırlığını artırmaya başlamıştır. Avronun değerinin artması da ihracatı artıran bir etken olmuştur'' dedi. İhracatta Almanya'nın yine ilk sırada yer aldığını kaydeden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Almanya'ya 1 milyar 208 milyon dolar ihracat gerçekleşti. TİM verilerine göre bu 2007 Kasım döneminden bu yana, yani son 35 ayın en yüksek seviyesidir. Almanya'ya aylık ihracat normalde toplam ihracatın yüzde 10'unu oluştururken, bu rakam Ekim ayında yüzde 11,2'ye yükselmiş, yani Almanya'ya ihracat öne çıkmıştır. Yine bu yıl ihracatımızda ilk 30 ülkenin 21'inde yılın en yüksek ihracatı gerçekleştirilmiştir. 1996'dan bu yana TÜİK verilerini dikkate aldığımızda İran, İsrail, Suriye, Türkmenistan ve Kanada'ya olan ihracatımızdaki dış ticaret işlemlerimiz de aylık bazda rekor seviyede gerçekleşmiştir. Ürün bazında demir çelik ihracatındaki artış önemli. Otomotiv sektörümüz yine birinci. 1 milyar 696 milyon dolar önemli bir rakamdır. İran'a ihracatta çelik sektörü yüzde 44'lük paya sahiptir ve burada bir önceki aya göre yüzde 60 artış söz konusudur. Ukrayna'ya ihracatımızdaki artışın 11,5 milyon doları yaş meyve sebzeden, 3,7 milyon doları elektrik, elektronikten olmuştur. Çin'e ihracattaki en büyük artış madencilik sektöründedir ve Çin'de 10 ayın en yüksek rakamı sağlanmıştır. Ülkeler itibariyle de sıralama değişmiştir. Almanya yine birinciliğini koruyor. İngiltere 2'nci, İtalya 3'üncü sırada ama geçen yıl 9'uncu olan Irak, 4'üncü sıraya yükselmiştir. Fransa, 5'inci sıraya inmiştir.'' Ülke grupları itibariyle de AB ülkelerine yapılan ihracatta bir önceki aya göre yüzde 17 artış meydana geldiğini anlatan Çağlayan, ihracattaki 1,5 milyar dolarlık artışın da yüzde 52'sinin Avrupa kaynaklı olduğunu ifade etti. -CARİ AÇIĞA VURGU- Sektörlere göre de, tarımda yüzde 8,4, sanayi ürünlerinde yüzde 7,4, madencilikte ise yüzde 68 olduğunu belirten Çağlayan, Ekim'de 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının da 26'ya yükseldiğini vurguladı. Çağlayan, ''Türkiye'nin büyümesinin motoru olan ihracat, artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Orta Vadeli Program hedefini aşacağız. Bunun yanı sıra cari açık üzerinde durmamız gerekiyor. İthalat da bir taraftan artıyor. Bunun üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.