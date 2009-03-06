Çağlayan: Dolardaki iniş-çıkış normal

Sanayi Bakanı Çağlayan, dolardaki yükselişle ilgili olarak ''Bunlar General Motors ile ilgili gelişmeler ve dünyada bir süredir devam eden küresel krizin ortaya çıkardığı sonuçlardır'' dedi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bakanlıkta düzenlenen bir toplantı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin ''dolar rekor düzeyde yükseliyor bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' şeklindeki sorusuna karşılık Bakan Çağlayan, Türkiye'nin bir küresel oyuncu olduğunu ve dalgalı kur sistemini uyguladığını hatırlattı. Dolardaki yükselişin, dünyadaki etkilenmelerin getirmiş olduğu bir yansıma olduğunu belirten Çağlayan, ''General Motors ile ilgili gelişmeler ve bir süredir devam eden küresel krizin ortaya çıkardığı sonuçlardır bunlar, neticede kur dalgalı olduğu için inecektir, çıkacaktır'' dedi.



Bakan Çağlayan, ''Merkez Bankasından şu ana kadar bir müdahale gelmedi'' şeklindeki yorum üzerine de, nerede müdahale edilip edilmeyeceğini en iyi Merkez Bankası'nın kendisinin değerlendireceğini söyledi.



''Müdahaleye gerek olduğu zaman ne zamandır, ne zaman değildir? Merkez Bankası yıllardır bunu izleyen dalgalı kur sistemini başarılı bir şekilde götüren bir yapıya sahip'' diyen Çağlayan, Bankanın ihtiyaç hissederse dünyadaki dalgalanmaları takip ederek durumu değerlendirebileceğini dile getirdi.



''Yabancı sermaye ile hareket söz konusu değil''



Dolardaki yükselişin Türkiye'den döviz kaçışıyla yahut da faizlerin düşmesiyle ortaya çıkan bir sonuç olmadığına işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti:



''Eğer ülkemizden süratli bir sermaye kaçışı olsa bu, üzerinde durulması gereken bir konu olabilir veya faizlerin düşmesi noktasında bir panik olsa, üzerinde durulabilir. Ancak, en ufak şekilde bunlarla ilgili bir sorun yok.



Yani yabancı sermaye ile ilgili en ufak bir hareket söz konusu değil, faizler konusunda da herhangi bir sıkıntı yok.''



Bakan Çağlayan Türkiye'nin dünya ekonomisine ciddi anlamda eklemlendiğini, böyle bir yapının dünyadaki gelişmelerden etkilenmemesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

