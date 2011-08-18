-Çağlayan: Devlet 3-5 çapulcuya kalacak değil SEATTLE (A.A) - 18.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısıyla ilgili olarak, ''Bu devlet, 3-5 tane çapulcuya kalacak değil. Daha fazla tahammül edilmeyecek noktaya gelinmiştir'' dedi. Çağlayan, ABD'nin San Fransisco kentindeki temaslarının ardından Washington eyaletindeki Seattle şehrine geldi. Bakan Çağlayan, burada gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, terör saldırılarını ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına düzenlenen hava harekatını değerlendirdi. Bir gazetecinin, ''hava harekatının ekonomiye etkisinin nasıl olacağını'' sorması üzerine, Çağlayan, şunları söyledi: ''Hiçbir şey benim Mehmetçiğimin bir tane tırnağından daha kıymetli değildir. Böyle mübarek Ramazan gününde gelip o insanları haince, alçakça öldürmenin, bunun ne dinle ilgisi var, ne imanla ne de insanlıkla bağdaşır. Bu kişiler, hak ettikleri neyse onu bulacaklar. Onların yapmak istediği de Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini engellemek. Hiçbir şey Türkiye Cumhuriyeti devletinden daha büyük değildir. Bu devlet gerektiği yerde gerektiği tedbiri alır, gerektiği tavrı koyar. Herkesin bunu bilmesi lazım. Daha fazla tahammül edilmeyecek noktaya gelinmiştir.'' Bakan Çağlayan, Washington Türk-Amerikan Kültür Derneğince organize edilen yemekte yaptığı konuşmada da terör olaylarına değindi. Terörün dışarıdan desteklendiğine işaret eden Çağlayan, ''Senin terörün benim terörüm, senin teröristin benim teröristim olmaz. İnsan hayatını hedef alan her türlü alçakça saldırıyı kınamak tüm insanların boynunun borcudur. Bugün bizim için olan yarın başkası içindir'' diye konuştu. -Türk ve ABD'li iş adamları ayakta alkışladı- ABD'deki 11 Eylül saldırısını hatırlatan Çağlayan, ''Ne suçu vardı oradaki o binadaki insanların. Benim ülkemde bugün yapılan o alçakça saldırılarda ülkesini korumakla görevde olan çocuklarımızın ne suçu vardı? Sabrımız sonuna geldi. Bu alçaklar yeterince Türkiye'nin sabrını zorlamıştır'' dedi. Bakan Çağlayan'ın konuşmasının ardından salonda bulunan Türk ve ABD'li iş adamları ayağa kalkarak Çağlayan'ı uzun süre alkışladı.