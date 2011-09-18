-Çağlayan, Çinli işadamlarını kabul etti MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin gerek coğrafi konumu, gerekse genç nüfusu ile adeta fırsatlar ülkesi olduğunu bildirdi. Bakan Çağlayan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği kentte, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında Çin'den gelen bir grup işadamlarını kabul etti. Çağlayan, buluşmadaki konuşmasında, Çin'in 1,5 trilyon dolarlık ihracat, 1,5 trilyon dolara yakın da ithalat yapan büyük bir ticaret ülkesi olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunan bu ülkenin aynı zamanda dünyanın en büyük 2. ithalatçı ülkesi olması nedeniyle Türkiye gibi ihracatta artış yakalamak ülkeler için önem taşıdığına işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Çin ile olan ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 2012 yılı Türkiye'de Çin yılı olarak kutlanacak. 2013 yılı ise Çin'de Türkiye yılı olarak kutlanacak. Bu da gösteriyor ki, önümüzdeki yıllarda ikili ilişkiler daha iyi seviyelere gelecektir. Çinlilerin ülkemizde daha fazla yatırım yapmasını isteriz. Çünkü Türkiye, sadece Çin için değil, aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesi için en güvenli ve rahat yatırım yapılabilecek ülkelerin başında. Gerek coğrafi konumumuz, gerekse genç nüfusumuzla adeta fırsatlar ülkesiyiz. Nüfusun ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen ülkelerin başında Çin gelir. Coğrafi açıdan Türkiye'ye baktığımızda ise Çin açısından Avrupa'nın yolu Türkiye'den geçer. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tarihin birçok döneminde de bu söylemim doğrulanır.'' Çinli bir işadamının Türkiye'ye geldiğinde ''Londra'ya 4 saat uzaklıktayım'' söylemini hatırlamasını isteyen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Türkiye'ye baktığımız zaman 4 saatlik uçuşla 56 ülkeye ulaşabilmek mümkün. Bu ülkelerde dünya nüfusunun dörtte birinin yaşaması da ayrı bir önem. Türkiye'de çok yakında Çin'den daha iddialı bir teşvik sistemi hazırlamanın gayretindeyiz. Türkiye'nin yatırım açısından önemini herkes çok iyi bilmeli. Çünkü bize gelen doğrudan yatırımların yüzde 91'inden fazlası Avrupa'dan geliyor. Türkiye bu konuda çok ciddi kaynaklara sahip. Siz Çinli işadamlarının da bundan yararlanması gerekir.'' Konuşmasında işadamlarına yönelik olarak, ''Daha önce Mersin'e gelmiş miydiniz?'' sorusunu yönelten ve ''hayır'' cevabını alan Çağlayan, ''Bu gezinizden sonra da Mersin'e hayran kalacaksınız'' dedi. Mersin'in ulaşımdan ticarete, turizmden tarıma kadar hemen her alanda önemli potansiyellerinin bulunduğunu belirten Çağlayan, işadamlarına ''Mersin'e gelin ve yatırım yapın'' çağrısında bulundu.