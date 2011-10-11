-Çağlayan: Cari açık üç aydır geriliyor ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin cari açığının 3 aydır gerilediğini, cari açığın aylık bazda Ekim 2010'dan bu yana en düşük düzeyine indiğini belirterek, ''Açığın gerilemesi alınan önlemlerin ve Merkez Bankası politikalarının somut bir sonucudur. Önümüzdeki aylarda ithalatın daha fazla gerileyeceği ve ihracatın daha hızlı artacağı bir Türkiye ekonomisi göreceğiz'' dedi. Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 Ağustos ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2011 yılı Ağustos ayında, cari açığın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 oranında artarak 3.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Çağlayan, 2011 yılının 8 ayında ise cari açığın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında artarak (27 milyar 447 milyon dolar artarak) 54 milyar 261 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu yılın Ağustos ayı cari açığının, bir önceki aya göre yüzde 25 düşüş gösterdiğini vurgulayan Çağlayan, benzer şekilde cari açığın aylık bazda geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine indiğini ifade etti. Cari açık 3 aydır peş peşe gerilediğinin altını çizen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Açığın gerilemesi alınan önlemlerin ve Merkez Bankası politikalarının somut bir sonucudur. Önümüzdeki aylarda ithalatın daha fazla gerileyeceği ve ihracatın daha hızlı artacağı bir Türkiye ekonomisi göreceğiz. Ağustos ayında 951 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım alan Türkiye'nin 2011'in ilk 8 ayında aldığı doğrudan yabancı yatırım tutarı 10 milyar 113 milyon dolar olmuştur. Bu geçen yıla yüzde 96 artış anlamına gelmektedir. Türkiye 2011'de olduğu gibi gelecek yıllarda da doğrudan yabancı yatırım almaya devam edecektir. Bakanlığım ve hükümetimiz olarak son aşamaya geldiğimiz yeni yatırım teşvik sistemi çalışmalarımız, yatırım girişlerini artırma ve cari açığı kalıcı olarak azaltma boyutunda devam etmektedir. Yeni teşvik sistemi ile Türkiye'yi yabancı yatırımcılar için daha da güvenli bir liman haline getireceğiz. Cari açığı düşürmede önemli kalemlerden biri olan hizmet sektörü gelirlerinde Türkiye'nin önemli potansiyeli söz konusudur. Hizmet gelirleri, Ağustos ayında 2010'a göre yüzde 11 yükselerek 4 milyar 996 milyon dolar olmuştur. 8 ayda sağlanan hizmet gelirleri 2010'un aynı dönemine göre yüzde 18,2 oranında artarak, 25 milyar 321 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Hizmet gelirlerinden önemli yer tutan turizm gelirleri de Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 artarak 3 milyar 365 milyon dolara ulaşmıştır. 2011 yılının ilk 8 ayında sağlanan turizm geliri 2010'un aynı dönemine göre yüzde 17,0 oranında artarak 15 milyar 109 milyon ABD doları olmuştur. Hizmet gelirlerinin bir diğer kalemi de taşımacılık sektörüdür. 2010 yılının ilk 8 ayında 473 milyon dolar fazla veren taşımacılık hizmetleri, bu yılın 8 ayında 1 milyar 448 milyon dolar fazla vermiştir. Taşımacılık gelirleri yüzde 21 artmıştır ve taşımacılık gelirlerimiz 2 aydır rekor kırmaktadır.'' -Cari açıkla mücadele GİTES'le mümkün- Dış ticaret açığını ve cari açığı azaltmanın yolunun, üretilmesi mümkün iken ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretmekten, ihracattaki katma değeri yükseltip yeni pazarlara daha ciddi nüfuz etmekten, hizmet sektörü ihracatını daha da artırmaktan geçtiğini belirten Çağlayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Bunun için sanayi üretim yapımızı ihracat odaklı bir yapıya dönüştürecek olan 'İhracata Dönük Üretim Stratejisi' çerçevesinde yürüttüğümüz ve çalışmalarında son noktaya geldiğimiz GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) hem dış ticaret açığını, hem de cari açığı Türkiye ekonomisi için uzun dönemde sorun olmaktan çıkaracak önlemleri içermektedir. Uzun vadede cari açıkla mücadelenin stratejisi GİTES'tir.''