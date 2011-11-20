Çağlayan: Cari açık ameliyat masasında

T24 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açık konusunun artık ciddi anlamda gündemlerinde olduğunu belirterek, ''Gündemde olmaktan öte ameliyat masasında'' dedi.



Bakan Çağlayan, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Abant'ta düzenlediği, Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik anlamda yaşanan olumlu gelişmelerin ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarın bir sonucu olduğunu, bunda sanayi çevresinin başarısı bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'nin tarihinde ilk defa önüne 12 yıllık bir plan ve program koyduğunu belirten Çağlayan, mali disiplin ve bütçe disiplinin Türkiye'yi çok sağlam bir zemin üzerinde tuttuğunu söyledi.



Cari açık konusunun artık ciddi anlamda gündemlerinde olduğunu belirten Çağlayan, ''Gündemde olmaktan öte ameliyat masasında'' dedi.



Cari açığın kalıcı bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çağlayan, cari açığın temelinde Türkiye'nin tasarruf eksikliğinin yattığını ifade etti.



Türkiye'nin ciddi bir enerji ithalatçısı olmasının cari açığın oluşmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Bakan Çağlayan, ''Bu sene öyle gözüküyor ki 45-50 milyar dolara yakın bir enerji ithalatı yapacağız'' diye konuştu.



Enerji dışarıda bırakıldığında Türkiye'de ciddi bir cari açık sıkıntısı görünmediğini anlatan Çağlayan, ''Bittiği zaman 2 nükleer santral 85 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi verecek'' ifadesini kullandı.



Türkiye'de üretimi yapılamayan ürünlerin dışarıdan ithal edilmesinin de cari açığın etkenlerinden olduğunu kaydeden Çağlayan, cari açık konusunda 6 sektörle ilgili olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.



Bu sektörlerin demir-çelik, otomotiv, makine, tekstil, tarım ve gıda ve kimya sektörleri olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Kimya sektöründe bugün elimizde PETKİM var. Türkiye'ye bugün en az 5 tane daha PETKİM lazım'' dedi.



Teşvik sistemi ile ilgili görüşlerini de paylaşan Çağlayan, teşvik sisteminin Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacağını ve Türkiye'yi dış ticaret konusunda dengeli bir yapıya kavuşturacağını dile getirdi.



Konuşmasının ardından katılımcıların soru ve sorunlarını dinleyen Bakan Çağlayan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in Toplu Sözleşme Kanunu ve İş Güvenliği Yasası'nın Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını hatırlatması üzerine sendikalaşma hakkının anayasal bir hak olduğunu ve buna saygı duyduklarını belirterek, çalışma hayatının bozulması konusundaki hassasiyetlerin farkında olduğunu söyledi.



OSB'lerde meslek liseleri yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendisine talimat verdiğini belirterek, ''OSB'lerde meslek lisesi yatırımlarını teşvik kapsamına alıyoruz'' dedi.







