-Çağlayan: Büyüme beklentim yüzde 7,5 ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesi için beklentisinin yüzde 7,5'lar civarında olduğunu bildirdi. Çağlayan, ''Ümit ediyorum ki 2011 yılını da dünyadaki bu kargaşaya rağmen, yüzde 7'ye yakın bir büyümeyle tamamlayacağız'' dedi. Çağlayan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyeti kabulünde, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin bunu sürdürülebilir ve dış ticarette ithalata bağlı olmayan bir büyüme ile bunu yapacağını ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için, sürdürülebilir büyümeyi, yüzde 7 büyümeyi gerçekleştirmek zorunda olan bir ülke olduğunu kaydetti. Çağlayan, ''Artık Türkiye'ye büyümeyin, büyürseniz enflasyonunuz azar diyenlerin yüzü kızarmaya başladı. Bunlar geçmişte kaldı. Türkiye bir taraftan büyürken, bir taraftan enflasyonunu, bir taraftan faizini azaltan ve bugün reel faizini sıfır yapan bir ülke olmuştur. Büyümeden korkmamak lazım. Türkiye istihdamını, yatırımla, üretimle çözecek'' diye konuştu. Meclis açıldığında öncelikli görüşülecek konuların başında, ticaretin de önünü açacak yargı reformu olduğunu kaydeden Çağlayan, Türkiye ekonomisinin şu an içinde bulunduğu durumdan memnuniyetini bir çok kuruluşun belirtmeye başladığını da söyledi. Bakan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Önümüzdeki günler, aylar Türkiye'ye dair ekonomik değerlendirmelerin son derece pozitif olacağı, morallerimizin yükseleceği bir dönem olacak. Avrupa ile ilgili tahminini herkesin yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığı bir ortamda, Türkiye ile ilgili son derece önemli açıklamaları uluslararası kuruluşlar yapacak.'' -Mısır seyahati- Çağlayan, Mısır seyahati ile ilgili bir soru üzerine, Mısır, Libya ve Tunus eksenli bir ziyaretin söz konusu olacağını, pazartesi günü iş adamları ile birlikte 7 bakanın da geziye katılacağını kaydetti. Mısır'ın, Türkiye açısından son derece önemli ve Türkiye'nin 1,5 milyar dolarlık yatırımla, Afrika kıtasında en fazla yatırım yaptığı ülke olduğunu kaydeden Çağlayan, ''İyi bir ticaret partnerimiz, Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız bir ülke. Türkiye olarak Mısırlı kardeşlerimizin ve devletinin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Mısır'da Türk ekonomisinin var olduğunu, var olacağını göstereceğiz. Mısırla yapılacak ziyaretin siyasi ve ekonomik boyutu var'' dedi.