-Çağlayan Bollywood'u davet etti MUMBAİ (A.A) - 15.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hindistan'ın Mumbai kentinde, Hindistan dizi ve film sektörünün merkezi konumundaki Bollywood'dan bazı yapımcı ve yönetmenlerle görüştü. Görüşmeye Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Burak Akçapar, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, bazı Türk yapımcı ve yönetmenlerle oyuncu Meltem Cumbul da katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çağlayan Türkiye ve Hindistan'ın son yıllarda yaptığı ekonomik atılıma vurgu yaparak iki ülkenin dizi ve film sektöründe de işbirliği yapabileceğini söyledi. Türk filmlerinin uluslararası festivallerde ödüller kazandığını, Türk dizilerinin 39 ülkeye ihraç edildiğini ve 300 milyonluk yabancı izleyici kitlesine ulaştığını kaydeden Çağlayan daha fazla ülkeye dizi pazarlamayı istediklerini ifade etti. Devlet olarak film ve sinema sektörünü desteklediklerini ve bu desteğin devam edeceğini kaydeden Çağlayan, dizi ve filmlerin Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin de tanıtımını yaptığına işaret etti. Bollywood temsilcilerini Türkiye'ye gelerek film çekmeye davet eden Çağlayan, film sektörü için serbest bölge kurma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ''Vergi istisnaları ve teşvikler düşünüyoruz'' dedi. Çağlayan, film şirketlerine diğer ihracatçı firmalara verdikleri gibi fuarlarda destek verdiklerini belirterek, ''Eskiden yabancı fuarlara film satın almak için giden yapımcılarımız artık kendi dizi ve filmlerini pazarlıyorlar'' dedi. Çağlayan, geçen yıl film ve dizi ihracat rakamının da 100 milyon dolar civarında olduğunu dile getirdi.