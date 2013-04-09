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Ekonomi

Çağlayan: Biz söyledik Merkez Bankası indirdi

Çağlayan, "Merkez Bankası faiz koridorunu biz söyledik diye indirdi" şeklinde konuştu

09 Nisan 2013 11:28

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu kendilerinin söylemesi üzerine indirdiğini belirtti.
 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, CNBC-e özel yayınında Zerin Elçi'nin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarıyla ilgili olarak Merkez Bankası'nı proaktif davranamadığı için eleştiren Çağlayan, "Merkez Bankası faiz koridorunu biz söyledik diye indirdi" şeklinde konuştu.

Çağlayan, Başbakan Erdoğan'ın da faiz oranlarını yüksek bulduğunu belirtti.

"Merkez Bankası artık göz boyamayı bıraksın. Politika faizinin inmesi gerekiyor" diyen Çağlayan, bugünkü faizlerle firmaların yatırım yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

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